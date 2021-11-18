Бонусные программы букмекерских контор: особенности и выгода

Бонусы для бетторов от популярных БК. Особенности отыгрыша бонусов. Поощрения игроков от операторов ставок. Выгоды от бонусной программы букмекеров.

Выгодны ли бонусные программы букмекерских контор?

С целью привлечения новых клиентов и сохранения собственной конкурентоспособности букмекеры уделяют должное внимание реализации системы поощрений для бетторов. Это позволяет оставаться в выигрыше обеим сторонам. Оператор ставок за счет программ получает новых клиентов, а у игроков появляются дополнительные баллы на бонусном счету. Но программа лояльности имеет и свои подводные камни, о которых мы поговорим далее.

Самые популярные бонусы от букмекеров

При выборе букмекерской конторы большинство бетторов обращает внимание на программу бонусов и поощрений. Вполне очевидно, что приветственные бонусы привлекают внимание целевой аудитории, вызывая желание зарегистрироваться и создать аккаунт на сайте букмекера. А ведь это и есть основная задача букмекерской конторы. С другой стороны бонусная программа позволяет игрокам делать ставки на спорт, и при этом совершенно не рисковать своими деньгами. Это особенно актуально для новичков, которые только знакомятся с миром беттинга. Однако с целью получения бездепа игрокам потребуется выполнить определенные условия операторов ставок:

Прохождение полной верификации клиентом с предоставлением полного перечня указанных документов. Установка на свой девайс мобильного приложения от букмекерской конторы. Подписка на соцсети букмекера.

Вышеуказанные пункты позволяют операторам ставок получать лояльную аудиторию, и при этом минимизировать затраты на рекламную кампанию. Подобных примеров может быть огромное количество, ведь у разных букмекеров правила программы лояльности могут отличаться. Но у большинства контор все-таки установлены довольно жесткие требования, касающиеся отыгрыша полученных бонусов. Бетторы должны делать ставки в установленном диапазоне коэффициентов и соблюдать многие другие условия, выдвигаемые букмекером. Давайте более детально рассмотрим основные бонусы, которые встречаются в большинстве букмекерских контор.

Бонус за регистрацию

Данный бонус предоставляют бетторам практически все операторы ставок. Главное преимущество состоит в том, что нет надобности в пополнении своего игрового счета, чтобы приступить непосредственно к ставкам. Для этого потребуется только пройти регистрацию и подтвердить свою личность с помощью верификации.

Но есть и определенные недостатки. Такой фрибет может быть равен только 1000 рублей, исходя из анализа предложений большинства контор, работающих на территории РФ. При этом на его использование накладываются определенные ограничения. Выполнить все условия может быть довольно сложно, а для новичков и вовсе невозможно. Но преимущество заключается в том, что предоставляется возможность объективно оценить собственные силы перед тем, как приступить к ставкам на реальные деньги.

Бонус на первый депозит

Для получения данного бонуса предстоит зарегистрироваться и внести свой первый депозит на игровой счет. Сразу после этого на вашем счету окажется и фрибет в размере, аналогичном сумме депозита. Для вывода полученных средств их все равно придется отыграть. На этот счет у каждой букмекерской конторы есть свои условия. Для их выполнения игроку дается около месяца.

Выигрышные промокоды

Промокоды бывают одноразовыми и многоразовыми. В первом случае они могут быть использованы исключительно конкретным игроком, а во втором позволяют использовать бонус всеми игроками. Однако на такие бонусы устанавливаются ограничения в виде временных рамок. Поэтому важна своевременная активация предложения. Увидеть выгодные промокоды можно в социальных сетях, на тематических сайтах и форумах. После активации ключа игроки получают возможность воспользоваться дополнительным поощрением.

Фрибет

В данном случае речь идет о бесплатных ставках. Если ставка выиграла, игрок получает деньги на свой игровой счет. Но для того, чтобы получить такие бонусы, игрокам предстоит выполнить определенные требования, которые указывает оператор ставок:

Внесение депозита на установленную сумму. Предоставление дополнительных документов с целью подтверждения личности. Размещение ставок на фиксированную сумму неделю, месяц или пару-тройку дней.

На фрибеты также устанавливаются ограничения. Они могут быть представлены как в диапазоне возможных коэффициентов, так и в выбранных спортивных дисциплинах. Все зависит исключительно от требований конкретного букмекера.

Промокоды для постоянных участников

Часто постоянным клиентам компании предлагают принять участие в программе лояльности. Это позволяет получать дополнительную прибыль. На самом деле условия отличаются, в зависимости от выбранной конторы, но есть пара общих моментов:

Получение бонусных баллов за ставки. Есть компании, которые таким образом компенсируют проигрыши игрокам. Сумма такого вознаграждения рассчитывается при учете общей суммы ставки и рейтинга игрока. По итогам отчетного периода. Есть конторы, которые начисляют на счета игроков бонусные баллы каждый месяц или неделю.

Главное отличие подобных поощрений от других бонусов заключается в том, что на них не устанавливаются столь строгие ограничения.

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