При отсутствии новых штаммов к середине 2022 года показатели по заболеваемости коронавирусом могут достичь сезонных данных по гриппу. Тогда же может будет говорить о завершении пандемии, считает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая на Новом экономическом форуме, проходящем в Сингапуре.

Билл Гейтс спрогнозировал, когда закончится пандемия — по его словам, уже виден «свет в конце тоннеля».

Он уверен, что скоро у людей выработается иммунитет, а также при активной вакцинации и появлении новых препаратов уровень COVID-смертности и заболеваемости скоро пойдет на спад.

Кроме того, в 2022 году проблем с поставками COVID-вакцин уже не будет, уверен Гейтс.

Добавим, Гейтс возглавляет благотворительный фонд, через который были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку бедных слоев населения, которые оказались наиболее уязвимы в условиях пандемии.