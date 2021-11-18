«Беспрецедентное давление на гражданское общество»: в Совете Европы возмущены российским законом об иноагентах

Закон об иноагентах в России должен быть отменен, так как он «стигматизирует организации, людей и медиа, урезает свободу слова, имеет репрессивный эффект». С таким мнение выступила комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович на пресс-конференции, комментируя планы ликвидировать в РФ движение «Мемориал».

Она уверена, что его ликвидация приведет к негативным последствиям для гражданского общества и сохранения прав человека в России. По словам Миятович, «Мемориал» работает над сохранением исторической памяти, и если его уничтожить, то будут огромные последствия в плане обучения и воспитания молодого поколения. «Оно будет лишено подробной информации о нарушениях прав человека в прошлом репрессиях и времени большого террора при Сталине», — пояснила комиссар.

Она добавила, что в последнее время из-за закона об иностранных агентах давление российских властей на гражданское общество стало беспрецедентным.

«Жаль, никто не слышал аналогичной критики от Дуни Миятович американского закона об иностранных агентах. Возможно, займи международные чиновники, стоящие на страже свободы слова, такую же непримиримую позицию в отношении Вашингтона, который с 2017 года начал применять его к нашим СМИ, и российский не пришлось бы принимать — так отреагировала на заявление Совета Европы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, в начале ноября Генпрокуратура подала иск в суд с требованием ликвидировать «Международный Мемориал». Якобы организация не только скрывала информацию о своем статусе «иноагента», но в ее материалах также имеются «признаки оправдания экстремизма и терроризма» из-за ведения реестра политзаключенных.