Беларусь остановила прокачку нефти в Польшу

Беларуский оператор Гомельтранснефть ограничил на три дня прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши из-за начавшегося внепланового ремонта на одной из веток трубопровода. Об этом сообщил официальный представитель Гомельтранснефти Игорь Демин российскому агентству ТАСС.

«Со вчерашнего дня Гомельтранснефть начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток», – цитирует агентство Демина.

Он добавил, что остановка на ремонт не скажется на объемах поставок через нефтепровод за ноябрь.