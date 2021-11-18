Байден встрется с лидерами Канады и Мексики в Белом доме

Лидеры США, Канады и Мексики в четверг проведут первую трехстороннюю встречу за пять лет, чтобы обсудить как давние проблемы, связанные с изменением климата, миграцией и экономической конкурентоспособностью, так и новые вызовы, включая пандемию COVID-19.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор встретятся с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Сначала лидеры Канады и Мексики проведут двусторонние встречи с Байденом, после чего соберутся на первый с 2016 года саммит лидеров Северной Америки.

«Это кульминация десяти месяцев работы по оживлению североамериканской платформы, которая имеет огромное значение как для нашего внутреннего экономического успеха, так и для партнерства, которое может сыграть важную роль в решении региональных и глобальных проблем», – заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер.