Atlantico: Китай все больше закрепляется в Украине, но для ЕС это тройной вызов

Китай «незаметно все больше и больше» закрепляется в Украине, однако для Евросоюза усиление китайского влияния на этой стране представляет собой «тройной вызов». Такое мнение в публикации для издания Atlantico высказывает специалист по международным и стратегическим вопросам, директор Парижского центра изучения и осмысления политических решений (CERAP) Николя Тензер.

На его взгляд, «мало кто из наблюдателей забил тревогу по поводу того, что президент Владимир Зеленский подписал соглашение о партнерстве с Пекином в конце июня, и Украина стала частью китайского проекта „Один пояс — один путь“».

«Это соглашение даст КНР огромные инвестиционные возможности в нескольких инфраструктурных проектах. Торговые связи между Украиной и Китаем не новы, однако их усиление, пусть даже неспособное изменить диспропорцию этих торговых отношений, начинает настораживать не только западных партнеров Украины, но и украинских активистов», — констатирует эксперт, чью статью перевели в InoPressa.

Тензер предупреждает, что «в перспективе эти связи могут ограничить независимость внешней политики Украины и, следовательно, доверие к ней со стороны Запада, при том, что она остро нуждается в его поддержке, дабы противостоять прямой и непосредственной угрозе Кремля».

«Уже сейчас Киев отказался обвинять Пекин в преступлениях против уйгуров — похоже, таково было условие продолжения получения китайских вакцин против COVID-19 — и признает Тайвань неотъемлемой частью Китая, называемой континентальной. Конечно, Пекин не признал „незаконную аннексию“ Крыма московским режимом, однако известно, что соответствующий альянс между двумя „ревизионистскими режимами“ может в конечном итоге создать серьезную опасность для Украины. Киеву неблагоразумно было бы полагать, что он сможет рассчитывать на поддержку Пекина против Москвы», — считает автор статьи.

Впрочем, полагает он, и «мотивы украинского правительства можно понять». «С геостратегической точки зрения, оно намерено диверсифицировать своих партнеров в тот момент, когда, на его взгляд, Соединенные Штаты и Евросоюз не оказали ему той поддержки, которую оно ожидало и заслуживало — в целом, Украина заплатила тяжелую цену за то, чтобы отстаивать европейские ценности и, в частности, находилась на передовой». «Однако Брюссель и Вашингтон из-за недальновидной политики, которая оборачивается и против Европы, согласились с тем, чтобы Германия завершила строительство газопровода „Северный поток-2“ с Россией. Украина также с обоснованной озабоченностью наблюдает за устойчивыми тенденциями в некоторых частях Западной Европы, особенно во Франции и Германии, связанными с желанием проводить политику взаимодействия с Москвой», — указывает Тензер.

При этом он убежден, что «для Евросоюза усиление китайского влияния на Украине представляет собой тройной вызов, на который ему придется отвечать одновременно и в своих интересах, и в интересах Киева».

«В то время, как ЕС все больше и больше намеревается ограничить расширение интересов Китая в непосредственной близости от своей ближней периферии, в частности, в Африке, он не может игнорировать его в непосредственном соседстве, будь то на Балканах или на Украине. Подобное расширение, помимо усиления агрессивного потенциала Китая, часто идет рука об руку с практикой развития, которая противоречит правилам „надлежащего управления“ и борьбы с коррупцией. Далее, с геостратегической точки зрения, угроза со стороны российского режима является самой непосредственной и самой интенсивной как для ЕС, так и для Украины, и усиление китайских интересов на Украине в какой-то мере способствует реализации интересов России. Обе державы являются частью новой оси диктатур, противостоящих ценностям свободы и верховенства закона. Наконец, мы всячески заинтересованы в укреплении принадлежности Украины к западному лагерю и свободным демократиям — к тому же это в интересах украинского народа, который становится все более проевропейским и который совершил революцию Майдана во имя этих европейских ценностей», — резюмирует эксперт.