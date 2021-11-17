Запуск «Северного потока-2» могут отложить до марта

Приостановка сертификации компании Nord Stream 2 AG германским регулятором может привести к тому, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» будет отложен до будущей весны. Об этом агентству Reuters заявили источники в правительстве Германии.

Один из них не исключает, что запуск трубопровода «может быть отложен до марта 2022 года».

Напомним, накануне Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостановило процедуру сертификации «Северного потока 2» до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.