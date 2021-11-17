Выйдет ретроспективный фильм в честь 20-летия «Гарри Поттера» Названа самая смешная фотография дикой природы 2021 года » Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» — еще более эпичный Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». «Ты не Питер Паркер»: второй трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» — Кинокомикс выйдет в прокат 16 декабря. События ленты разворачиваются вскоре после финала «Вдали от дома», в котором Мистерио перед своей гибелью раскрыл всему миру личность Человека-паука. Героя обвиняют в убийстве Квентина Бека, после чего он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Тот с помощью заклинания пытается сделать так, чтобы все забыли о том, кто же на самом деле скрывается под маской Человека-паука. Однако всё идёт не по плану, и в Нью-Йорк попадают персонажи и злодеи из других вселенных, в том числе доктор Октавиус из фильма Сэма Рэйми. Режиссёром «Нет пути домой» выступил Джон Уоттс, снявший до этого «Возвращение домой» и «Вдали от дома». Главные роли исполнили Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Джейкоб Баталон, Джон Фавро и Мариса Томей.