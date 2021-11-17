Выйдет ретроспективный фильм в честь 20-летия «Гарри Поттера»

В нём приняли участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие звёзды картины.
Актёры «Гарри Поттера» воссоединятся в специальном выпуске на HBO Max, чтобы отпраздновать юбилей фильма «Гарри Поттер и философский камень», вышедшего в 2001 году. В нём расскажут историю создания фильма, а звёзды картины и режиссёр Крис Коламбус поделятся историями со съёмочной площадки. Актёры также побывают в оригинальных декорациях школы волшебников Хогвартс.
Среди прочих, в спецвыпуске Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts приняли участие следующие звёзды картины.
- Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер)
- Руперт Гринт (Рон Уизли)
- Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер)
- Хелена Бонэм Картер (Беллатриса Лестрейндж)
- Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид)
- Ральф Файнс (Волан-де-Морт)
- Гари Олдман (Сириус Блэк)
- Имельда Стонтон (Долорес Амбридж)
- Том Фелтон (Драко Малфой)
- Джеймс Фелпс (Фред Уизли)
- Оливер Фелпс (Джордж Уизли)
- Марк Уильямс (Артур Уизли)
- Бонни Райт (Джинни Уизли)
- Альфред Энок (Дин Томас)
- Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс)
- Эванна Линч (Полумна Лавгуд)
Премьера спецэпизод состоится 1 января 2022 года на HBO Max.
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