Netflix запустил собственный рейтинг кино и сериалов Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» — еще более эпичный » Выйдет ретроспективный фильм в честь 20-летия «Гарри Поттера» В нём приняли участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие звёзды картины. Актёры «Гарри Поттера» воссоединятся в специальном выпуске на HBO Max, чтобы отпраздновать юбилей фильма «Гарри Поттер и философский камень», вышедшего в 2001 году. В нём расскажут историю создания фильма, а звёзды картины и режиссёр Крис Коламбус поделятся историями со съёмочной площадки. Актёры также побывают в оригинальных декорациях школы волшебников Хогвартс. Среди прочих, в спецвыпуске Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts приняли участие следующие звёзды картины. Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер)

(Гарри Поттер) Руперт Гринт (Рон Уизли)

(Рон Уизли) Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер)

(Гермиона Грейнджер) Хелена Бонэм Картер (Беллатриса Лестрейндж)

(Беллатриса Лестрейндж) Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид)

(Рубеус Хагрид) Ральф Файнс (Волан-де-Морт)

(Волан-де-Морт) Гари Олдман (Сириус Блэк)

(Сириус Блэк) Имельда Стонтон (Долорес Амбридж)

(Долорес Амбридж) Том Фелтон (Драко Малфой)

(Драко Малфой) Джеймс Фелпс (Фред Уизли)

(Фред Уизли) Оливер Фелпс (Джордж Уизли)

(Джордж Уизли) Марк Уильямс (Артур Уизли)

(Артур Уизли) Бонни Райт (Джинни Уизли)

(Джинни Уизли) Альфред Энок (Дин Томас)

(Дин Томас) Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс)

(Невилл Долгопупс) Эванна Линч (Полумна Лавгуд) Премьера спецэпизод состоится 1 января 2022 года на HBO Max.