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Выйдет ретроспективный фильм в честь 20-летия «Гарри Поттера»

В нём приняли участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие звёзды картины.

Актёры «Гарри Поттера» воссоединятся в специальном выпуске на HBO Max, чтобы отпраздновать юбилей фильма «Гарри Поттер и философский камень», вышедшего в 2001 году. В нём расскажут историю создания фильма, а звёзды картины и режиссёр Крис Коламбус поделятся историями со съёмочной площадки. Актёры также побывают в оригинальных декорациях школы волшебников Хогвартс.

Среди прочих, в спецвыпуске Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts приняли участие следующие звёзды картины.

  • Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер)
  • Руперт Гринт (Рон Уизли)
  • Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер)
  • Хелена Бонэм Картер (Беллатриса Лестрейндж)
  • Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид)
  • Ральф Файнс (Волан-де-Морт)
  • Гари Олдман (Сириус Блэк)
  • Имельда Стонтон (Долорес Амбридж)
  • Том Фелтон (Драко Малфой)
  • Джеймс Фелпс (Фред Уизли)
  • Оливер Фелпс (Джордж Уизли)
  • Марк Уильямс (Артур Уизли)
  • Бонни Райт (Джинни Уизли)
  • Альфред Энок (Дин Томас)
  • Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс)
  • Эванна Линч (Полумна Лавгуд)

Премьера спецэпизод состоится 1 января 2022 года на HBO Max.

17 ноября, 2021 | Category: Видео, Шоу-бизнес
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