В Японии провели испытания нового беспилотного скоростного поезда

Японская компания East Japan Railway Company провела первые испытания беспилотного скоростного поезда. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Тестовый запуск поезда серии Е7 из 12 вагонов состоялся утром 17 ноября на 5-километровом участке. В кабине находился машинист на случай непредвиденных ситуаций. После того, как он перевел управление в автоматический режим, поезд успешно совершил пробег без человеческого вмешательства. В ходе испытаний состав приблизился к максимальной скорости 110 километров в час.

Отмечается, что поезд остановился в 8 сантиметрах от расчетного места остановки. Однако специалисты отметили, что допустимая погрешность составляет 50 сантиметров.

В компании отметили, что в будущем планируют вести скоростные поезда без водителей в эксплуатацию на фоне нехватки рабочей силы.