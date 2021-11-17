В Турции включили в свою «карту мира» обширные территории РФ

Глава националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели опубликовал в Twitter свое фото с картой «турецкого мира». Она включает в себя российские территории от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии — всего 20 регионов РФ.

Карта появилась на следующий день после принятия декларации «Видение тюркского мира до 2040 года» на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Стамбуле. В документе говорится об общей идентичности как «источнике культурного богатства». На этом же саммит ССТГ был переименован в Организацию тюркских государств.

«Нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности. Эта организация является платформой развития межгосударственных связей», — отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.