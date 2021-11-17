В США закупят таблетки от COVID-19 для 10 миллионов человек

Власти США планируют закупить новый препарат против COVID-19, разработанный американской компанией Pfizer. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным американского издания, администрация президента США Джо Байдена потратит на таблетки Paxlovid более пяти миллиардов долларов. Отмечается, что планируется закупить этот препарат для лечения десяти миллионов пациентов с коронавирусом.

В Pfizer рассказали, что Paxlovid можно использовать для профилактики коронавируса и лечения пациентов с тяжелым течением болезни. Он на 89 процентов снижает риски госпитализации или смерти после заражения COVID-19, отметили в фармкомпании.