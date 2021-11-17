Українських водіїв попередили про зміни у водійських правах

З 28 грудня у водійських посвідченнях з’явиться нова відмітка – про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач.

Про це повідомили на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook. Там наголосили на тому, що українське посвідчення водія ще більше адаптоване до документів Європейського Союзу.

“З 28 грудня у посвідченнях водія буде відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду “78”. З ним водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якою”, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, замість піктограм, наприклад, окуляри, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському. А ще, успішно складений теоретичний іспит у сервісному центрі МВС чинний не три місяці, а два роки.