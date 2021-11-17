Тарантино хотят запретить продажу полной версии «Криминального чтива» — ранее режиссер пообещал это сделать. Однако это не нравится продюсерам фильма и они собираются судиться.

Компания Miramax хочет запретить американскому режиссеру Квентину Тарантино продавать семь удаленных сцен из его фильма «Криминальное чтиво» в виде NFT (технология невзаимозаменяемых токенов). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как стало известно, в связи с заявлениями Тарантино компания подала иск в суд. В Miramax заявили, что все права на фильм принадлежат им, а режиссер «пытается в одностороннем порядке извлечь выгоду».

О том, что Тарантино выставит на аукцион семь вырезанных сцен из кинокартины «Криминальное чтиво» в виде NFT, стало известно ранее. Отмечалось, что на продажу также будут выставлены рукописный сценарий к фильму и собственные аудиокомментарии режиссера. Представленные фрагменты киноленты смогут увидеть только купившие их на аукционе.

Фильм «Криминальное чтиво» вышел в 1994 году. Кинокартина получила премии «Оскар», «BAFTA» и «Золотой глобус» в категории «Лучший оригинальный сценарий», а также «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 1994 года и еще более сорока кинематографических наград. В 2013 году фильм внесли в Национальный реестр фильмов США как имеющий культурное, историческое и эстетическое значение.