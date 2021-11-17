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Таинственные запонки с шифром от создателя Джеймса Бонда выставили на продажу

Нераскрытая тайна: запонки с шифром от создателя Джеймса Бонда выставили на продажу

Создатель романов об офицере британской разведки Джеймсе Бонде Ян Флеминг зашифровал тайное послание в запонках, которые надел на премьеру фильма «Доктор «Нет»». В основу ленты лег один из романов автора.

Любопытно, что загадочное послание так до сих пор никто и не понял, хотя впервые запонки с буквами WUS, SIL, UDH и NUF были замечены на нем еще в 1962 году, на вечеринке по случаю выхода фильма. Теперь же аксессуар будет продан на аукционе в Оксфорде. Энтузиастам придется заплатить до 1200 фунтов стерлингов.

Как сообщает The Sun, описание лота гласит, что именно служба Флеминга в морской разведке в период Второй Мировой войны вдохновила его на создание культовой серии книг.

Еще одной примечательной деталью биографии писателя называют его работа журналистом, что также оказало влияние на его литературный стиль.

17 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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