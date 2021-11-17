Таинственные запонки с шифром от создателя Джеймса Бонда выставили на продажу

Создатель романов об офицере британской разведки Джеймсе Бонде Ян Флеминг зашифровал тайное послание в запонках, которые надел на премьеру фильма «Доктор «Нет»». В основу ленты лег один из романов автора.

Любопытно, что загадочное послание так до сих пор никто и не понял, хотя впервые запонки с буквами WUS, SIL, UDH и NUF были замечены на нем еще в 1962 году, на вечеринке по случаю выхода фильма. Теперь же аксессуар будет продан на аукционе в Оксфорде. Энтузиастам придется заплатить до 1200 фунтов стерлингов.

Как сообщает The Sun, описание лота гласит, что именно служба Флеминга в морской разведке в период Второй Мировой войны вдохновила его на создание культовой серии книг.

Еще одной примечательной деталью биографии писателя называют его работа журналистом, что также оказало влияние на его литературный стиль.