США запретили въезд в страну президенту Никарагуа и его жене

США запретили въезд в страну президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, его жене и вице-президенту Росарио Мурильо и членам его правительства после выборов, которые были признаны международным сообществом нелегитимными.

Перед выборами 7 ноября никарагуанские власти задержали около 40 деятелей оппозиции, включая семь кандидатов в президенты, чтобы гарантировать победу многолетнему лидеру Ортеге и его жене.

«Репрессивные и жестокие действия правительства Ортеги и его сторонников вынуждают США принять меры», – говорится в прокламации президента Джо Байдена.

«Недемократические, авторитарные действия Ортеги изуродовали электоральный процесс и лишили никарагуанцев права избирать своих лидеров в ходе свободных и справедливых лидеров», – отмечается в документе.