США запретили въезд в страну президенту Никарагуа и его жене

Президент Байден заявил, что в результате действий Даниэля Ортеги никарагуанцы были лишены возможности избирать своих лидеров на свободных выборах
США запретили въезд в страну президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, его жене и вице-президенту Росарио Мурильо и членам его правительства после выборов, которые были признаны международным сообществом нелегитимными.
Перед выборами 7 ноября никарагуанские власти задержали около 40 деятелей оппозиции, включая семь кандидатов в президенты, чтобы гарантировать победу многолетнему лидеру Ортеге и его жене.
«Репрессивные и жестокие действия правительства Ортеги и его сторонников вынуждают США принять меры», – говорится в прокламации президента Джо Байдена.
«Недемократические, авторитарные действия Ортеги изуродовали электоральный процесс и лишили никарагуанцев права избирать своих лидеров в ходе свободных и справедливых лидеров», – отмечается в документе.
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