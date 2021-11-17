Швеція підтримує створення військової навчальної місії ЄС в Україні

У Швеції підтримують ідею створення військової навчальної місії Європейського Союзу в Україні.

Про це інформує Мілітарний.

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст допустив відправлення шведського військового контингенту в Україну в рамках навчальної місії під керівництвом ЄС, пише «Європейська правда» з посиланням на шведське радіо Ekot.

Міністр підтримує пропозицію в рамках Європейського Союзу, яка надійшла від країн Балтії, щодо навчальної місії в Україні.

“Ми вважаємо дуже важливим відзначити амбіції ЄС зробити свій внесок у безпеку та суверенітет України”, – заявив він.

Петер Гульквіст сказав, що у цьому контексті Швеція хоче з’ясувати, яким чином може зробити свій вклад.

“Зараз усі погляди прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні, а це може означати, що Україна буде трохи в тіні. Україна завжди актуальна, наша солідарність завжди має бути дуже чіткою”, – сказав міністр.

У жовтні в Європейському Союзі підтвердили, що розглядають можливість створення незалежної військової навчальної місії в Україні.

Документ Європейської служби зовнішніх зв’язків передбачає, що створення такої місії стане вираженням солідарності з Україною з урахуванням військової активності Росії біля українських кордонів і на окупованих територіях.

Якщо місія буде створена, то вона буде названа військовою консультативною та навчальною місією ЄС в Україні (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine).