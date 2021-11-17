Шона Пенна застали на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве

Артист снимает документальное кино об Украине, однако о фильме практически ничего неизвестно.

Голливудский актер и продюсер Шон Пенн посетил Украину. Он снимает документальное кино о нашей стране.

Кинозвезду заметили на Институтской во время интервью на месте расстрелов Небесной Сотни.

Съемки фильма под грифом секретности, как и сам визит Пенна.

Однако журналисты выяснили, что он уже не первый день в Киеве и успел записать интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым.

«У нас Шон Пенн», – написал Остальцев в Instagram о разговоре с актером.