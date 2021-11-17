Шона Пенна застали на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве

Артист снимает документальное кино об Украине, однако о фильме практически ничего неизвестно.
Голливудский актер и продюсер Шон Пенн посетил Украину. Он снимает документальное кино о нашей стране.
Кинозвезду заметили на Институтской во время интервью на месте расстрелов Небесной Сотни.
Съемки фильма под грифом секретности, как и сам визит Пенна.
Однако журналисты выяснили, что он уже не первый день в Киеве и успел записать интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым.
«У нас Шон Пенн», – написал Остальцев в Instagram о разговоре с актером.
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