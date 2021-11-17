В Японии провели испытания нового беспилотного скоростного поезда Когда продавать акции: советы для инвесторов » Работу Фриды Кало продали за рекордную для латиноамериканских художников сумму Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Диего и я» продали на аукционе в Нью-Йорке за 34,9 миллиона долларов. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby’s в Twitter Работа была написала в 1949 году. По данным портала News.artnet, покупателем стал коллекционер Эдуардо Ф. Костантини. Отмечается, что это рекордная сумма для всех латиноамериканских художников, когда-либо выставлявшихся на торгах. До этого рекорд принадлежал картине мексиканского художника Диего Риверы «Соперники», которую в 2018 году продали продали за 9,76 миллиона долларов.