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Работу Фриды Кало продали за рекордную для латиноамериканских художников сумму

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Диего и я» продали на аукционе в Нью-Йорке за 34,9 миллиона долларов. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby’s в Twitter.

Работа была написала в 1949 году. По данным портала News.artnet, покупателем стал коллекционер Эдуардо Ф. Костантини.

Отмечается, что это рекордная сумма для всех латиноамериканских художников, когда-либо выставлявшихся на торгах. До этого рекорд принадлежал картине мексиканского художника Диего Риверы «Соперники», которую в 2018 году продали продали за 9,76 миллиона долларов.

17 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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