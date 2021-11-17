Освобожденная Бритни Спирс рассказала о планах на жизнь

Бритни Спирс накануне поразмышляла, чем займется теперь, когда суд вернул ей контроль над собственной жизнью и карьерой. Кроме того, она надеется, что ее история станет вкладом в борьбу с «прогнившей системой».

На данный момент Бритни признается, что все еще находится в шоке от того, что ей удалось опротестовать опеку, которая длилась 13 лет. По ее словам, это огромный период, и подобного не пожелаешь никому.

«Теперь я просто благодарна за каждый прожитый день и возможность ездить на машине, чувствовать себя независимой, наконец ощутить себя женщиной. Я могу пользоваться банковской картой, впервые за долгое время получить деньги и купить и зажечь свечи. Эти мелочи для нас, женщин, играют огромную роль», — заявила поп-звезда у себя в Instagram.

В дальнейшем Спирс надеется помогать людям, столкнувшимся с несправедливостью, «реальными увечьями и реальными болезнями». В одном из последних видео в Instagram, певица рассказала о том, какое унижение испытывала от невозможности сесть за руль своей машины. Также Бритни убеждена, что все, кто ее удерживал, заслуживают тюремного срока, «включая ее набожную мать».

Источник фото: Legion-Media