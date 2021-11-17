Новый «Человек-паук» высказался о романе с Зендеей

Исполнитель роли Человека-паука в киновселенной «Марвел» Том Холланд рассказал о том, как мировая слава влияет на него и его возлюбленную, Зендею. Актриса является исполнительницей роли Эм Джей в фильмах с Холландом.

Том признает, что утекшие в Сеть совместные фотографии практически лишили их с возлюбленной частной жизни. При этом Том заявил, что уважает свою девушку и не горит желанием обсуждать эти отношения без неё.

«Это наша история. И мы поделимся ею, когда вместе будем готовы к этому», — заявил актер в своем интервью для GQ.

Несмотря на то что пара всячески оберегает приватность, Том периодически выкладывает посты в соцсетях с любимой девушкой.