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Новый «Человек-паук» высказался о романе с Зендеей

«Это наша история»: новый «Человек-паук» высказался о романе с Зендеей

Исполнитель роли Человека-паука в киновселенной «Марвел» Том Холланд рассказал о том, как мировая слава влияет на него и его возлюбленную, Зендею. Актриса является исполнительницей роли Эм Джей в фильмах с Холландом.

Том признает, что утекшие в Сеть совместные фотографии практически лишили их с возлюбленной частной жизни. При этом Том заявил, что уважает свою девушку и не горит желанием обсуждать эти отношения без неё.

«Это наша история. И мы поделимся ею, когда вместе будем готовы к этому», — заявил актер в своем интервью для GQ.

Несмотря на то что пара всячески оберегает приватность, Том периодически выкладывает посты в соцсетях с любимой девушкой.

17 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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