В Турции включили в свою «карту мира» обширные территории РФ Выйдет ретроспективный фильм в честь 20-летия «Гарри Поттера» » Netflix запустил собственный рейтинг кино и сериалов Стриминговый сервис Netflix cделал сайт со списками самых популярных фильмов и сериалов на своей платформе. Об этом компания сообщила в своем блоге. Netflix представил четыре категории: самые популярные картины на английском языке, фильмы на других языках, сериалы на английском и аналогичный список шоу на других языках. В каждом списке десять позиций. Также можно посмотреть рейтинги популярности по каждой из 90 стран, где работает сервис. Например, в топ-три сериалов на английском языке прошлой недели попали «Нарко: Мексика», «Аркейн» и третий сезон триллера «Ты». Лидером среди фильмов не на английском стала картина «Яра». Сервис оценивает контент по количеству часов, которые пользователи потратили на его просмотр. Компания намерена обновлять списки каждый вторник. На сайте также представили перечни самых популярных фильмов и сериалов за всю историю сервиса. За основу также взято общее время их просмотра за первые четыре недели на сервисе. Например, среди фильмов на иностранном языке лидирует германская картина «Кроваво-красное небо».