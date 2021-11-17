Названы лидеры секретного экспорта из России — среди них шесть стран НАТО

В топ-10 получателей секретного экспорта (код SSSS) из России вошли шесть стран НАТО. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Крупнейшим покупателем нераскрываемой российской продукции за январь–сентябрь второй год подряд стал Алжир. Эта африканская страна в основном заинтересована в авиационной технике и вооружениях. На втором месте США, замыкает тройку Чехия.

Также в перечень попали Китай, Индия, ОАЭ, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.

Секретный экспорт включает в себя в основном поставки оружия и боеприпасов, военных и гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов (продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов).