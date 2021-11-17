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Названа самая смешная фотография дикой природы 2021 года

Стал известен победитель конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2021 (CWPA). Об этом рассказали в пресс-службе комитета CWPA.

Самой забавной фотографией дикой природы в 2021 году стал снимок под названием «Ой!» (Ouch!), на котором изображен сидящий на проводе самец обезьяны. Кадр был сделан Кеном Дженсеном (Ken Jensen) в Китае во время семейного отдыха в 2016 году.

По словам фотографа, на самом деле в тот момент самец вел себя агрессивно, однако удачный момент превратил снимок в шедевр. «Внимание, которое моя работа получила за последние несколько месяцев, было невероятным. Это такое прекрасное чувство —знать, что твой снимок заставляет людей улыбаться по всему миру и помогает поддерживать мероприятия по сохранению и защите природы», — поделился Дженсен.

Главный приз — недельное сафари в природном заповеднике Масаи Мара в Кении. Также Дженсен стал обладателем уникального трофея ручной работы, сумки для фотоаппарата и других сувениров. Приз зрительских симпатий достался фотографии Джона Спирса за изображение голубя с листом на голове.

Всего в этом году жюри конкурса рассмотрело более 7000 заявок и выбрало 42 финалиста. За победу также боролись танцующие ме

17 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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