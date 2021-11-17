Министр финансов: США могут столкнуться с угрозой дефолта 15 декабря

Средства в федеральном бюджете США могут закончиться к 15 декабря, предупредила во вторник министр финансов Джанет Йеллен в письме, призвав законодателей поднять лимит долга во избежание риска дефолта.

Демократы и республиканцы в Конгрессе в последние месяцы не могут договориться друг с другом по поводу повышения законодательного лимита на размер долгового потолка Соединенных Штатов.

В октябре законодатели согласились на временное повышение долгового лимита на 480 миллиардов долларов, что, по словам Йеллен, позволит правительству работать до 3 декабря.

В письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси министр финансов озвучила свой прогноз относительно того, когда будет достигнут крайний срок – по ее словам, в запасе у страны после 3 декабря будет еще 12 дней. Однако она предупредила о сценариях, «при которых у казначейства останется недостаточно ресурсов для продолжения финансирования деятельности правительства США после этой даты».

«Крайне важно, чтобы Конгресс как можно скорее повысил лимит долга или приостановил ограничение на его рост», — написала Йеллен.

Последний раз противоречия между демократами и республиканцами произошли в разгар длительных переговоров по поводу плану Байдена «Восстановить лучше, чем было», который предусматривает инвестиции в размере 1,85 триллиона долларов в американские социальные службы и образование.