Лукашенко выставил ЕС ультиматум с угрозами

Президент Белорусии Александр Лукашенко выдвинул Евросоюзу перечень жестких требований для урегулирования кризиса с мигрантами, штурмующими границу с Польшей.Об этом сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в интервью телеканалу ETV.

«Он хочет, чтобы санкции прекратились, а его признали главой государства, чтобы он мог продолжать», — сказала Лийметс, пояснив, что эти условия Лукашенко озвучил в ходе переговоров с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель 15 ноября.

ЕС, напомним, не признает Лукашенко президентом Белоруссии, считая выборы, состоявшиеся в августе прошлого года сфальсифицированными, а Европарламент в последней резолюции по ситуации в республике заявил, что полномочия Лукашенко истекли в ноябре 2020 года, а поэтому любые подписанные им документы, включая соглашение об интеграции с Россией, являются нелегитимными.

В ответ на репрессии и принудительную посадку рейса Ryanair ЕС принял несколько пакетов санкций, отрезав Белоруссию от возможности продавать нефтепродукты и занимать валюту на европейских рынках капитала. Миграционный кризис дал старт обсуждению очередного, пятого санкционного пакета, который, как ожидается, затронет 30 физических и юридических лиц, среди которых глава белорусского МИД Владимир Макей и национальный авиаперевозчик «Белавиа».

Главы МИД стран ЕС одобрили решение ужесточить санкции 15 ноября и, как считает Лийметс, оно должно остаться в силе, несмотря на ультиматум Лукашенко.

«С нашей точки зрения, важно, что Евросоюз оставался единым и оказал влияние на Белоруссию реальными действиями», — сказала министр.