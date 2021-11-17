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Легендарное «Роковое влечение» получит ремейк

"Роковое влечение" получит сериальный ремейк

Культовый психологический триллер про сексуальную одержимость «Роковое влечение» обзаведется новой версией в виде сериала.

Напомним, оригинал с участием Майкла Дугласа и Гленн Клоуз вышел в 1987 году. Герой Дугласа, успешный адвокат и счастливый семьянин, однажды не справился с соблазном и совершил ошибку: изменил жене. А когда захотел все прекратить, столкнулся с маниакальной одержимостью своей мимолетной любовницы.

Сериальный ремейк разрабатывается для стриминга Paramount+. Известно, что партия Гленн Клоуз досталась актрисе Лиззи Каплан, известной по «Иллюзии обмана 2» и сериалу «Мастера секса». Актер на главную мужскую роль пока не утвержден.

17 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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