Легендарное «Роковое влечение» получит ремейк

Культовый психологический триллер про сексуальную одержимость «Роковое влечение» обзаведется новой версией в виде сериала.

Напомним, оригинал с участием Майкла Дугласа и Гленн Клоуз вышел в 1987 году. Герой Дугласа, успешный адвокат и счастливый семьянин, однажды не справился с соблазном и совершил ошибку: изменил жене. А когда захотел все прекратить, столкнулся с маниакальной одержимостью своей мимолетной любовницы.

Сериальный ремейк разрабатывается для стриминга Paramount+. Известно, что партия Гленн Клоуз досталась актрисе Лиззи Каплан, известной по «Иллюзии обмана 2» и сериалу «Мастера секса». Актер на главную мужскую роль пока не утвержден.