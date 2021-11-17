Кошерная еда на гриле барбекю

Кошерным питанием сегодня увлекаются не только потомки Моисея. Эта пища намного полезнее традиционной, она готовится по особым рецептам и под тщательным контролем. В продуктах не допускается наличие антибиотиков, ГМО, химии и гормонов.

Рынок кошерной и халяльной продукции в стране развивается с каждым днем, налажен экспорт в почти 60 стран мира. Приверженцы здорового питания стараются соответствовать новому модному течению и осваивают приготовление кошерных блюд, в том числе и на гриле.

Кошерные продукты

Свыше 50 заповедей, описанных в Торе, касаются еды. В них есть четкие определения того, какие продукты считаются кошерными. Кошерный – значит натуральный. Сюда относятся:

мясо парнокопытных животных, жующих жвачку (баранина, козлятина, говядина)

птица (курятина, утятина, гусятина и индюшатина)

рыба с плавниками и чешуей

чистые яйца без следов крови

вина, напитки, хлебобулочные изделия, которые были приготовлены евреями

Под запретом потребления:

мясо (конина, верблюжатина, зайчатина)

рыба (сом, осетр, угорь)

морепродукты (раки, креветки)

Икра рыб считается кошерной только в том случае, если она из кошерной рыбы. Кошерное мясо не должно содержать крови. Забой производится гуманными методами, не причиняя животному страданий.

Практически любое кошерное блюдо реально приготовить на гриле барбекю. Это может быть сочное мясо, рыба с румяной корочкой или аппетитные овощи. Благодаря грилю кошерные продукты попадают на стол сохраняя свои полезные свойства.

Какой гриль выбрать

Правильно выбранный гриль для дома или ресторана – залог идеальных кошерных блюд с копченым ароматом и хрустящим румянцем. Для выезда на природу, семейных обедов и ресторанных блюд подойдет газовый гриль . Его устройство позволяет регулировать температуру готовки. Излишний жир стекает по предусмотренным каналам в лоток.

Различные по размерам и укомплектованности газовые грили позволяют потребителю выбрать именно тот, который максимально подойдет под выдвигаемые требования. Это может быть небольшой семейный агрегат или внушительное устройство для ресторана или гриль-бара.

Кошерное мясо, приготовленное на гриле, значительно превосходит по своим вкусовым качествам то, которое готовиться на сковороде или в духовке. По уровню комфортности и простоте в обслуживания газовые грили на порядок выше угольных. А в отличие от электрических, они могут функционировать вне помещения.

Кошерные блюда на гриле

Необязательно быть евреем, чтобы являться приверженцем кошерной еды и следовать традициям народа Израиля. Согласно рецептам приготовления барбекю, добавив умение и фантазию, всегда можно удивить гостей и самому полакомиться кошерными блюдами.