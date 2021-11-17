Світлинами з прогулянок Одесою та Києвом вона опублікувала у своєму Instagram.

Дженіс Гріффіт показала серію фотокарток з Михайлівського золотоверхого монастиря. На них вона позує зі знайомими, зокрема, ставить свічку.

Кількома днями раніше Гріффіт опублікувала нову світлину, позначивши геолокацією Одесу.

Останній її допис — світлина лондонського фотографа Кріса Натта, геолокація — Київ. Раніше світлини опубліковані з Німеччини та Греції.

Мета візиту моделі до України невідома. Однак подорож триває вже п’ять днів.

Що відомо про Дженіс Гріффіт?

26-річна Дженіс має індійське коріння (батьківська лінія) і гвіанське (материнська). Вона народилася у Нью-Йорку.

У 2013 році 18-річна Гріффіт дебютувала в порнобізнесі. За цей час вона знялася у понад 300 фільмах. Вона співпрацювала зі студіями Evil Angel, Zero Tolerance, Tushy, Vixen, Jules Jordan Video, Mile High, Brazzers, Kick Ass, Girlfriends Films, Pulse Distribution, Digital Sin, Kink.com, Digital Playground, Naughty America, Wicked тощо.

Вона чотири рази ставала лауреаткою Spank Bank Awards, у 2019 році отримала премію XBIZ Award — за найкращу лесбійську сцену.

До порноіндустрії Дженіс потрапила завдяки Twitter. Як вона розповідала в інтерв’ю у 2014 році, дівчина стежила за порноактором Джеймсом Діном у соцмережі. Той розмістив посилання на анкету, яку ті. хто хотів би знятися разом із ним, могли заповнити.

“Я прилетіла до Лос-Анджелеса і знялася в парі сцен з Джеймсом. І після цього я вирішила, що це те, чим я хочу займатися. Я зробила це, і це було круто, і я подумала: “Чому б і ні?”, — казала вона.

Гріффіт — відкрита бісексуалка, ідентифікувала себе як інтерсекційну феміністку.

Вона нерідко використовує свою популярність для привернення уваги для проблем суспільства, зокрема — расизму і стигматизації порнозірок.

“Порно — це місце, куди люди бояться ступати, і воно несе в собі дійсно негативну стигму, тому расизм може процвітати і жити там довше”, — казала вона у 2015-му.

У 2017-му, коли інша порнозірка, Дженна Джеймсон, почала поширювати теорії змови та дописи проти мусульман, Дженіс рішуче розкритикувала її, порівнявши з президентом-республіканцем Дональдом Трампом.