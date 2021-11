Легендарное «Роковое влечение» получит ремейк Запуск «Северного потока-2» могут отложить до марта » История спецоперации Украины по перехвату самолета с боевиками ЧВК Вагнера. Ч. I — вербовка В течение года Bellingcat при участии The Insider расследовал обстоятельства уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, работавшим под видом охранной компании при «Роснефти», удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Эта не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу спецоперация должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в последний момент, когда «вагнеровцы» уже направлялись в минский аэропорт, операция была «перенесена» после встречи разведчиков с политическим руководством, что кончилось арестом наемников силами белорусского КГБ. В первой части расследования мы рассказываем о том, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях. Разведка начинает разрабатывать безработных «вагнеровцев» Сценарий, по своей сложности и продуманности оставляющий далеко позади лучшие сериалы HBO и Netflix, был придуман не сразу. Все начиналось с простого желания «разработать» боевиков из ЧВК Вагнера (или, как их еще называют, «музыкантов»). В 2018 году ГУР (Главное управление разведки министерства обороны Украины) обратило внимание, что многие из «музыкантов» возвращаются в родные села в России, где сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию. Для украинских разведчиков это стало окном возможностей. В 2019 году они почувствовали себя более уверенными после успешной спецоперации, в ходе которой был задержан на оккупированной территории Донбасса и доставлен в Киев один из видных командиров «сепаратистов» и один из обвиняемых по делу о сбитом Боинге MH17 Владимир Цемах (разведчики его взяли в стельку пьяным, для верности укололи транквилизатором и вывезли на инвалидном кресле под видом больного родственника). Выкрадывать «музыкантов» с российской территории возможным не представлялось — и у разведчиков родился план получше. К тому моменту украинская разведка уже была хорошо знакома с «вагнеровцами», которых изучала с 2014 года. По мере того, как эта ЧВК перевозила наемников из Украины в другие горячие точки, такие как Сирия, Ливия, ЦАР, Мозамбик и другие африканские страны, спецслужбы Украины много узнали о методах вербовки, о ротации боевиков между группой Вагнера и другими ЧВК, об их взаимодействии с ФСБ и ГРУ и многие другие детали. Все эти знания позволили зародиться смелой идее: что если попытаться под видом вербовки на работу заманить в ловушку некоторых «вагнеровцев», участвовавших в военных преступлениях на территории Украины, а теперь прозябающих без работы. Первоначально идея заключалась в том, чтобы выманить 4–5 человек на территорию Венгрии под предлогом, что для работы в новой ЧВК надо пройти подготовку в специальном тренировочном лагере (такого рода лагеря в Венгрии действительно есть, и некоторые «музыканты» там подготовку уже проходили, поэтому предложение звучало бы правдоподобно). В Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили. Идея эта имела большие шансы на успешное воплощение, рынок ЧВК в России не является централизованным: хотя финансируемая через Пригожина группа Вагнера несет ответственность за большинство зарубежных операций, существуют и более мелкие компании, контролируемые или курируемые российскими службами безопасности. Они занимаются в основном услугами, не связанными с прямым участием в военных операциях, такими как охрана ценных грузов или активов российских компаний за рубежом. Именно под видом такой компании и собирались действовать украинские разведчики. К сентябрю 2019 года ГУРМО собрало персональные данные (местонахождение, трудоустройство, контактные данные) более чем тысячи наемников, преобладающее большинство из которых воевали на востоке Украины в какой-то момент между 2014 и 2018 годами. Из этой тысячи их особенно интересовали те, кто засветился в каких-либо военных преступлениях на территории Украины, — это несколько десятков конкретных лиц. Для вербовки этих наемников была создана группа из сотрудников спецслужб. Для успешной реализации проекта, который получил кодовое название «Авеню», им нужна была какая-то ЧВК, правдоподобное международное задание и убедительный куратор проекта, который изображал бы представителя российских спецслужб. Поддельная ЧВК Для максимального правдоподобия команда решила использовать реальную, но прекратившую деятельность ЧВК «МАР», которая была создана в Санкт-Петербурге в 2012 году. «МАР» хвасталась проведением нескольких операций на востоке Украины «в интересах российского государства» в 2014 году и получила публичную благодарность от самопровозглашенного «правительства ДНР» за «доставку гуманитарной помощи». Ее веб-сайт был активен по состоянию на конец 2019 года и провозглашал готовность «защищать интересы государства, выполняя задачи, которые в силу обстоятельств не может выполнить регулярная армия». Громкие публичные заявления основателя «МАР» (который утверждал, что компания разместила 70 человек на Донбассе и планировала отправить еще больше в Сирию и Ливию) способствовали популярности этой ЧВК среди честолюбивых наемников. В то же время различные расследовательские группы, такие как Conflict Intelligence Team, оценивали эту компанию как «пустышку». На страницах в социальных сетях люди жаловались, что контактные телефоны и адрес электронной почты не отвечают на запросы о приеме на работу. Основатель ЧВК «МАР» Алексей Марушенко, второй слева Для перехвата входящих запросов о наборе персонала в сентябре 2019 года команда ГУРМО зарегистрировала аналогичный домен и сайт по адресу chvk-mar.org (исходный веб-сайт МАР был chvk-mar.ru). Это также позволило им создать домен электронной почты для общения с кандидатами на работу. Поддельная «Роснефть» Теперь команде нужно было придумать подходящий регион и компанию для «вербовки». К концу 2019 года ЧВК Вагнера обладала монополией на боевые задачи на международном уровне. Это означало, что команда должна была придумать правдоподобную небоевую задачу, и в качестве таковой была выбрана охрана нефтяных объектов «Роснефти» на Ближнем Востоке. Нефтяные скважины «Роснефти» находились недалеко от линии фронта и действительно нуждались в защите, так что как потенциальный объект для охраны выглядели убедительно. Команда зарегистрировала (опять же через российского регистратора) доменное имя office-rosneft.org, чтобы использовать домен для электронной переписки с кандидатами. Анализ истории DNS доменных имен chvk-mar.org и office-rosneft.org показывает, что они были зарегистрированы в течение девяти дней друг за другом в конце сентября 2019 года. Крот из ГРУ и «Сергей Петрович» Важным участником проекта был бывший офицер среднего звена ГРУ, арестованный и завербованный украинской разведкой в «ДНР» несколькими годами ранее. Он вернулся в Россию и вышел на пенсию, но через некоторое время по просьбе украинских разведчиков снова стал искать работу в Минобороны и успешно нашел. Он стал важным членом команды, который мог предоставлять информацию, предупреждал о рисках и потенциально был полезен для подтверждения легитимности операции по вербовке, если в этом возникнет необходимость. Роль «главного рекрутера» и «куратора проекта от спецслужб» сыграл спецназовец с реальным боевым опытом, хорошо разбирающийся в деталях войны на Донбассе и в жаргоне, используемом российскими наемниками. Первая попытка кастинга наемников Чтобы раскрутить сайт по набору в ЧВК, на российских сайтах, где уже ранее вербовали боевиков, был размещен ряд расплывчато сформулированных объявлений о вакансиях. Объявления были даже на Avito.ru. Размещались вакансии в компании, которая предлагает «услуги в сфере охраны государственных и частных компаний по всему миру» с зарплатой 225 тысяч рублей. В комментариях один из пользователей жаловался в январе 2020 года, что работодатель попросил выслать на почту документы, а потом перестал отвечать, на что автор объявления («Алексеев») ответил, что дело не в мошенничестве, а в том, что прием к тому времени уже был закончен. Бывшие сотрудники ГУРМО, участвовавшие в операции, признают, что многие запросы были проигнорированы, так как пришло слишком много заявок от неподходящих кандидатов — преобладающее большинство заявителей не воевали на Донбассе и не представляли интереса для военной разведки Украины. После обработки огромного числа нерелевантных заявлений оперативной группе пришлось изменить стратегию. Им нужен был более сфокусированный подход, который позволил бы поймать рыбу покрупнее. Тактика снежного кома: в дело вступает «Шаман» В апреле 2020 года ответственным за проект «Авеню» был назначен украинский спецназовец, ранее входивший в состав контрразведки СБУ и руководивший операцией по аресту Цемаха. Проанализировав полученные заявки и другую собранную информацию, он поручил «Сергею Петровичу» провести собеседование с некоторыми из наиболее перспективных кандидатов. Его задача заключалась в том, чтобы попытаться выяснить, можно ли использовать кого-либо из них в качестве доверенных лиц для вербовки других значимых для Украины боевиков, а затем уже использовать для рекрутинга этих других, по методу снежного кома. Для этого «Сергею Петровичу» был предоставлен специальный телефон без SIM-карты и программа для подделки идентификатора вызывающего абонента, которая показывала сирийский телефонный номер — наемникам сказали, что их куратор находится в Сирии. Двое из первых соискателей, которые подали свои заявления о приеме на работу в сентябре 2019 года, похоже, подходили под описание, но один из них выглядел особенно многообещающе: Артем Миляев, 1981 года рождения. Миляев не только написал, что получил военный опыт в Чечне, Донбассе и Сирии, но и отметил, что был заместителем командира штурмовой бригады в «ДНР», где командовал более чем 100 бойцами. В своем первом общении с «рекрутером» он предлагал набирать бойцов из числа своих старых подчиненных. Он был известен своим боевым товарищам, а также украинской разведке под позывным «Шаман». В апреле 2020 года «Сергей Петрович» снова связался с «Шаманом» и спросил, сколько человек из его группы, состоявшей из 120 наемников, можно нанять для проекта ЧВК «МАР». Миляев ответил, что ему нужно перепроверить и позвонить каждому из них, поскольку «слишком много времени прошло» и «наверняка половина уже у „музыкантов“». Затем «Сергей Петрович» спросил, есть ли в группе опытные снайперы. «Шаман» ответил, что он знает пятерых снайперов с опытом работы в Сирии, использующих снайперские винтовки калибра 0,338 в Сирии, и они могут быть все еще открыты к предложениям. Обсуждалась также потребность в других опытных боевиках, в том числе в корректировщиках артиллерии и стрелках из крупнокалиберных пулеметов. «Шаман» спросил «Петровича», как обстоит дело с деньгами, и будет ли оплата наличными или на банковские карты. «Сергей Петрович» поручил Миляеву все денежные вопросы направлять на «электронную почту отдела кадров». Через несколько дней «Петрович» снова позвонил Миляеву, видимо, после того, как тот сообщил «отделу кадров», что список доступных людей готов. Во время звонка «Шаман» сказал, что у него есть десть бойцов, и он пришлет подробный список с их именами, специализацией, языковыми навыками и документами о прививках от Covid-19. Миляев попросил, чтобы «Петрович» лично позвонил каждому из боевиков, чтобы «они могли видеть, откуда вы звоните» — отсылка к сирийскому номеру звонящего, — и быть уверенными в том, что операция настоящая. Миляев спросил «Петровича», сколько вакансий осталось заполнить, тот ответил, что можно было бы нанять еще 50 человек, если бы у них был соответствующий опыт. В конце разговора «Петрович» и Миляев договорились о процессе работы с претендентами: последний должен был отправлять «Петровичу» партии по 10 бойцов за раз, после чего «Петрович» должен звонить каждому из них, ссылаясь на «Шамана», а после проверки каждого кандидата они будут перенаправлены обратно к Миляеву, который получит их резюме и подтверждающие документы по электронной почте. В течение следующих двух месяцев «Петрович» звонил Миляеву более 40 раз (все телефонные звонки были записаны, и с ними ознакомились Bellingcat и The Insider). Из звонков понятно, что «Петрович» заставил «Шамана» поверить в то, что он будет командиром в новом проекте, и обещал ему возможность выбирать своих заместителей и определять структуру отряда по своему усмотрению. Он также разрешил ему привезти свой телефон (другим боевикам не разрешили). «Петрович» поощряет Миляева набирать бойцов с боевым опытом, особенно снайперов и с опытом зенитных и артиллерийских корректировщиков — эти квалификации повышали вероятность того, что отобранные будут иметь отношение к военным преступлениям на востоке Украины. В начале мая 2020 года «Сергей Петрович» сообщил Миляеву, что для всего проекта потребуется три взвода по 56 бойцов, причем у каждого будет свой командир и все они будут подчиняться Миляеву. «Петрович» также поручил Миляеву набрать первый взвод, который должен был выдвинуться в течение нескольких недель. Они договорились о материальном поощрении «Шамана» — он будет получать 2000 рублей за каждую заполненную анкету. Вербовка достигает невиданных масштабов Решение передать набор на аутсорсинг «Шаману» быстро принесло свои плоды. К концу мая фальшивая ЧВК получила десятки новых заявок, все они ссылались на «Шамана» как на своего референта. Бланки заявлений были составлены так, чтобы это выглядело как формы, ранее использовавшиеся настоящей ЧВК «МАР», и на каждой форме была проставлена ​​печать этой ЧВК с указанным именем «директора по персоналу Алексеева». Формы, которые в конечном итоге были заполнены более чем 200 заявителями, содержали полные личные данные, включая текущий адрес, номера телефонов и электронную почту, рост, вес и размеры обуви, образование и военный опыт. The Insider и Bellingcat ознакомились с этими анкетами. После того как куратор одобрял кандидатуру, он просил боевика прислать «Шаману» свое подробное резюме вместе с копиями любых доказательств военного опыта, медицинских справок, военных справок от их командиров и сканы военных наград и медалей. И заявители делали это. К началу июня 2020 года ГУРМО получило сотни страниц подробных, написанных от руки признаний боевиков об их роли в незаконных боевых действиях в Восточной Украине, на Ближнем Востоке и в Африке, а также имена командиров и фотографии медалей, выданных Кремлем, и даже ранее нигде не публиковавшиеся видео- и фотоматериалы о военных преступлениях, таких как сбитие украинского военного вертолета на Донбассе в 2014 году. Резюме комбатантов содержали прямые признания в военных преступлениях и подробности о том, как развивалась гибридная война России в Украине. Некоторые боевики сообщали, что прибыли на Донбасс в 2014 году «под видом повстанцев», в то время как другие описали свое присутствие там как прямое развертывание своих регулярных подразделений российской армии. Важно отметить, что команда ГУРМО начала замечать среди заявителей имена, которые, как они знали, уже разыскивались их коллегами в СБУ за тяжкие преступления, совершенные в 2014–2015 годах на востоке Украины. Многие из новобранцев предоставили инсайдерские данные как о вторжении России в Украину в 2014–2015 годах, так и о том, как российское государство оказывало поддержку формально «частной» военной компании Вагнера. Во время собеседования подполковник Александр Кривенко, возможно, самый высокопоставленный офицер из тех, которого рекрутировала команда ГУР, рассказал, как в 2014 году военкомат в Астрахани попросил его сформировать батальон для боевых действий на востоке Украины. Он также рассказал «Петровичу», как занимался военной подготовкой боевиков ЧВК Вагнера, как это привело его в Сирию и Центрально-африканскую Республику, где он служил советником главы местного генштаба. Кроме того, он рассказал о тренинге, который прошел глава генштаба ЦАР в академии ГРУ им. Фрунзе в Москве. Наемники начинают роптать Сотни телефонных разговоров между «Петровичем», Миляевым и завербованными наемниками показывают, что к концу мая 2020 года новоявленная частная армия численностью 180 человек, разделенных на три взвода, зажила своей жизнью: новобранцы боролись за должности в своих взводах. Некоторые пытались обойти «Шамана» и получить продвижение напрямую от «Петровича», другие жаловались на то, что им приходится слишком долго ждать начала работы и выплаты первых зарплат. Многие из новобранцев хотели лично встретиться со своими командирами и «Сергеем Петровичем», и было разработано несколько вымышленных планов посиделок в Москве или Санкт-Петербурге, при этом команде ГУР приходилось придумывать все менее правдоподобные предлоги для отсрочки таких встреч. К счастью для украинских разведчиков, в период с начала до середины 2020 года правительство России несколько раз вводило карантин, что послужило оправданием как для отсрочки встречи с «начальником», так и для даты отъезда. По состоянию на май 2020 года все российские аэропорты были закрыты для коммерческих рейсов до дальнейшего уведомления. Сам Миляев терял терпение, успокаивая сотни бойцов, при этом так и не увидев своего куратора лично и не получив какого-либо значимого дохода (хотя ему обещали 2000 рублей на каждого заявителя, он еще не получил эти деньги, и задолженность перед ним уже составляла 320 000 рублей). В начале июня команде ГУР пришлось выплатить ему эту сумму, чтобы не демотивировать «Шамана». Тем не менее спецоперация становилась логистической проблемой: 180 новобранцев требовали возможности приступить к работе. Работа «Сергея Петровича» превратилась в круглосуточную службу поддержки, которая должна была сохранять мотивацию людей в семи часовых поясах и не позволять им подписываться на конкурирующие наемные проекты, которые действительно существовали. Смерть куратора «Петровича» 2 июня 2020 года «Сергей Петрович» был «убит в бою во время выполнения задания в Сирии». По крайней мере об этом шокированному «Шаману» сообщил в письме «руководитель проекта „Роснефти“». В течение следующих двух недель 180 ошарашенных новобранцев пытались понять, как эта трагедия повлияет на перспективы их трудоустройства. Затем Миляеву позвонили с венесуэльского номера. Человек на другом конце линии представился как «Артур Палыч» —новый куратор, сменивший «Петровича». Как и «Петрович», «Палыч», разумеется, тоже был оперативником ГУРа. Номер, которым пользовался «Палыч», — также подделанный с помощью специального приложения — принадлежал консульской службе посольства России в Каракасе. У нового куратора были хорошие новости: примерно столько же опытных бойцов «Роснефти» потребовалось для охраны своих объектов от рейдеров в Венесуэле. Номер телефона, определявшийся при звонке нового куратора Решение «убить Петровича» было принято членами команды ГУР, поскольку они стремились развеять растущее недовольство вымышленной бригады наемников, учитывая необходимость выиграть время, чтобы решить, следует ли и если да, то как продолжать операцию по расследованию. Они полагали, что новый куратор будет законным оправданием для большего количества времени, поскольку он унаследует список из сотен бойцов, ему нужно будет проверить каждого человека, а также, возможно, придется внести изменения в план миссии. Если тем временем ГУР МОВ примет решение навсегда закрыть проект спецоперации, новый куратор сможет обеспечить прикрытие для изящного выхода, чтобы наемники — и, возможно, российские спецслужбы — не узнали, что они были обмануты. Смерть «Петровича» ознаменовала формальное завершение операции по сбору данных и переход к активной стадии операции. Коррумпированные пограничники помогают операции Команда ГУР понимала, что у нее есть не больше месяца, иначе боевики переключатся на другие проекты, например, уйдут к «музыкантам». Это время украинские разведчики потратили на то, чтобы проработать операцию и получить для нее политическую поддержку. Из 180 набранных человек разведчики планировали выбрать несколько десятков главных военных преступников, организовать для них перелет, а затем принудительно посадить самолет, когда он будет пролетать над украинской территорией. Из-за пандемии вылететь из России можно было только через территорию Беларуси, а наиболее удобным и правдоподобным рейсом через территорию Украины был рейс в Стамбул (который действительно использовался как хаб и для полетов на Ближний Восток, и в Латинскую Америку). Уже на этапе переброски в Минск возникли сложности, из-за пандемии между Россией и Беларусью был установлен пограничный контроль, причем въезд в Беларусь был ограничен только тремя причинами: лечение, командировка для работы в белорусской государственной компании или транзит. Транзит казался наиболее удобным вариантом, команда ГУР на всякий случай отправила своего сотрудника для проверки этого варианта транзитом на автобусе, при себе он имел авиабилеты из Минска. Однако в Беларусь его не пустили, вывели из автобуса и направили в приграничный киоск по продаже туристических страховок. Там ему предложили сочетание туристической страховки и трудового договора (с уже проставленной печатью) с белорусской государственной компанией по цене пакета 1000 рублей. Таким нехитрым образом коррумпированные пограничники предлагали многим решить проблему закрытых границ, и как только украинский разведчик показал им свежезаполненный «трудовой договор», ему разрешили въехать в страну. И хотя фальшивые трудовые договоры решали проблему, риск засветиться при перевозе сотни боевиков через границу был очень высок. ГУР придумывает сценарий принудительной посадки Самой важной частью операции должна была стать принудительная посадка самолета. Во-первых, надо было обеспечить безопасность всех пассажиров, во-вторых, для посадки самолета нужен был благовидный легальный предлог, а главное — план должен был сработать. Маршрут из Минска в Стамбул был удобным: самолет находился бы в украинском воздушном пространстве около 28 минут — вполне достаточно времени, чтобы выполнить процедуру аварийной посадки под ложным предлогом. Но каждая из этих 28 минут должна была быть хорошо продумана. Изучив Чикагскую конвенцию, регулирующую коммерческие воздушные перевозки, команда пришла к выводу, что существует только два сценария, которые позволят Украине законно посадить самолет на своей территории. Первый — неотложная медицинская помощь: если пассажиру на борту рейса становится плохо, например, в результате сердечного приступа, самолет должен совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Технически ближайшим после перехода в воздушное пространство Украины был бы один из двух аэропортов в Киеве. Однако расстояние от границы до аэропорта Минска было ненамного больше, из-за чего пилот мог вместо этого вернуться в Беларусь, так что этот вариант был слишком рискованным. Второй сценарий — угроза взрыва на борту. В этом сценарии, как только соответствующий наземный диспетчерский пункт будет проинформирован об угрозе, он по своему усмотрению дает указание самолету приземлиться в аэропорту по своему выбору, поскольку гипотетический риск от взрыва распространялся не только на пассажиров, но и на людей на земле. Более того, согласно международному праву, украинские авиадиспетчеры могут дать указание пилоту не сообщать пассажирам об аварийной ситуации или даже об изменении траектории полета. Именно этот вариант и был принят за основу как наиболее надежный. Чтобы реализовать этот план, было необходимо, чтобы кто-то, физически находящийся в аэропорту Минска, позвонил в службу управления воздушным движением Украины и предупредил о том, что у него есть веские основания считать, что на борту этого самолета заложена бомба. В данном сценарии звонивший сообщил бы, что подслушал, как два пассажира-мужчины в кафе аэропорта обсуждали свою враждебность по отношению к Украине и, как ему казалось, обсуждали террористический акт на борту рейса. Звонок должен был быть произведен в момент, когда самолет входил в воздушное пространство Украины. Чтобы свести к минимуму риск утечки и сделать возможным отрицание своей причастности, команда ГУР привлекла очень узкий круг коллег из правоохранительных органов. Зеленского ставят в известность Ко второй половине июня 2020 года у команды ГУР было 180 наемников, готовых отправиться на несколько месяцев в Венесуэлу. Из них ГУР выбрала 40, чьи военные преступления были доказаны, и которых планировалось задержать. Новый куратор наемников «Артур Палыч» разделил наемников на четыре взвода по 45 человек в каждом. «Шаман» сохранил за собой командование ротой из 180 человек, но также возглавил и первый уходящий взвод, в то время как другие командиры, включая подполковника Кривенко, должны были руководить остальными взводами. Согласно легенде, взводы собирались отправиться в Венесуэлу последовательно, с перерывом в несколько дней. Так как отправить (и захватить) планировали только первый взвод, основное внимание было уделено решению, кто войдет в эту группу. Группе ГУР потребовалась помощь СБУ в составлении короткого списка наемников, которые были наиболее важны для Украины, и, чтобы эту помощь запросить, требовалось одобрение офиса президента. Впрочем, одобрение президента в любом случае было необходимо, так как операция явно вызвала бы большой политический резонанс. По словам опрошенных экс-сотрудников ГУР, президент Украины впервые был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года во время очередного понедельничного брифинга по вопросам безопасности с руководителями спецслужб. Собеседники сказали нам, что президент Владимир Зеленский в целом одобрил операцию, намеченную на 26 июня 2020 года и попросил подготовить подробный план. Этот концептуальный план был подготовлен и утвержден министром обороны 1 июля 2020 года. С этого момента два старших офицера, отвечающих за проект: Василий Бурба, директор ГУР, и Руслан Баранецкий, замдиректора СБУ, регулярно проводили брифинги для президента о ходе реализации проекта «Авеню». СБУ узнает в списке имена самых разыскиваемых После получения политического одобрения команда ГУР стала делиться данными и согласовывать план со своими коллегами из СБУ, которые к тому моменту уже собрали терабайты данных о боевиках на Донбассе, включая сотни тысяч перехваченных телефонных звонков. СБУ подтвердила: боевики, рекрутированные ГУР, имеют огромное значение, многие из них уже находились в списках наиболее разыскиваемых СБУ террористов. Среди них были и бойцы, принимавшие участие в решающих боях под Иловайском и Дебальцево, и боевики, сбившие в июне 2014 года украинский военно-транспортный самолет под Луганском (тогда все 49 военнослужащих на борту погибли), и наемники, служившие в ПВО в районе (то есть потенциально важные свидетели по делу сбитого Боинга MH17). Один из наемников даже говорил о том, что в начале июля 2014 года он сопровождал через российско-украинскую границу БУК (тот самый зенитно-ракетный комплекс, который сбил Боинг). Команда СБУ быстро подготовила собственный шорт-лист заинтересованных лиц — в него вошли 28 человек. ГУР, доводя число до намеченных 45, добавило в список наемников, не имевших украинского опыта, чтобы у боевиков не возникло лишних подозрений. Хотя СБУ активно помогала операции, формально нужно было выставить все так, что СБУ о боевиках узнает случайно (ведь по легенде самолет сажают из-за звонка бдительного гражданина). Для этого придумали еще одну легенду: анонимный информатор сообщал СБУ о продолжающейся незаконной операции по вербовке наемников и называл адрес и пароль к электронной почте — info @rosneft-office. org. Как только СБУ отреагирует на такую ​​наводку, они смогут загрузить все тысячи страниц компрометирующих документов, включая резюме, фотографии и видео. СБУ также сможет отслеживать подготовку к отъезду наемников из России с помощью билетов и планов полетов. И главное — они смогут немедленно отреагировать, как только обнаружат, что — случайно, после предупреждения о взрыве — самолет, на котором находились эти заинтересованные лица, приземлился в аэропорту Борисполь под Киевом. СБУ также под этим предлогом сможет получить санкционированные судом ордера на арест наемников и внести их в списки задержанных в пограничных и полицейских базах данных, гарантируя, что после приземления самолета в Украине и начала обработки данных пассажиров пограничниками сработает оповещение о необходимости их арестовать. Обвинительные заключения были бы предъявлены задержанным сразу после ареста. Путешествие начинается Тем временем в России «Артур Палыч», новый вымышленный куратор из Венесуэлы, дал «Шаману» указание собрать первоначальный передовой взвод из 47 человек. Команда ГУР предоставила «Шаману» первые «командировочные» для его взвода. Чтобы скрыть происхождение денег, средства сначала доставлялись в Россию через сеть агентов ГУР, а затем переводились конечным получателям с территории России через российские сервисы. Однако найти сразу 47 билетов на рейс Минск — Стамбул в июле оказалось непросто. С помощью нанятого разведчиками украинского турагента было найдено 34 билета на рейс, вылетавший в Турцию 25 июля, еще 13 билетов были найдены на рейс двумя днями позже. Таким образом, основные, интересующие ГУР лица, были включены в список 34-х, остальным сказали, что они полетят более поздним рейсом. Таким образом, 15 июля было куплено 34 билета из Минска в Стамбул на рейс, вылетавший через 10 дней. Декларируемая дата возвращения — 19 октября, прямым рейсом из Стамбула прямо в Москву, то есть по легенде первоначальное развертывание планировалось на период в три месяца. Для правдоподобности были забронированы обратные билеты и для первой, и для второй группы. «Шаман», который должен был лететь как лидер первоначальной когорты, создал групповой чат в WhatsАpp под названием «1-я группа 🇷🇺», который служил платформой для координации 34 наемников. Он поручил членам группы собраться на центральном автовокзале Москвы в 8:00 24 июля, откуда автобусом их должны были доставить в Минск. По плану они прибывали в Минск поздно вечером и отправлялись прямо в аэропорт, откуда вылетали на следующее утро в 10:50. Все 33 участника первой группы прибыли в Москву вовремя, при этом один из них — Игорь Тараканов — в последний момент понял, что заболел, и так и не выехал. Миляев вручил каждому суточные, фальшивый трудовой договор с белорусской компанией, распечатки их электронных билетов и копию коллективного трудового договора. Согласно этим трудовым договорам стоимостью 1 000 белорусских рублей за каждый им был разрешен въезд в Беларусь. Вечером автобус с «вагнеровцами» успешно преодолел границу Беларуси и направился в сторону аэропорта. В этот момент еще никто не предполагал, что доехать до аэропорта им не суждено. Продолжение следует Оригинал материала — издание Инсайдер