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Горбунов показал, как ухаживает за крошечным сыном

Горбунов показал, как ухаживает за крошечным сыном

Известный шоумен, ведущий проекта «Танцы со звездами» Юрий Горбунов показал, как ухаживает за своим крошечным сыном, Даниилом.

У звезды и его жены, Екатерины Осадчей, довольно таки плотный рабочий график. Впрочем, они пытаются найти свободное время, чтобы побыть со своими детьми. К слову, пока Горбунов работает, с детьми может остаться Осадчая, и наоборот.

К слову, в своем Instagram Юрий показал, как ухаживает за младшим сыном, пока Екатерина работает. Шоумен опубликовал фото, на котором осторожно держит сына за голову и кормит его молоком из бутылочки.

«Наша мама на съемках! Неусатый нянь при деле!» – подписал фото Горбунов.

Кстати, поклонники супругов отметили, что Юрий – невероятный папа. Также они заметили, что Екатерина – сильная женщина. Она недавно родила, а уже усердно работает.

17 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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