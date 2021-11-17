Европе предсказали веерные отключения электроэнергии — Россия продолжает газовую войну.

Запасов газа, которые Европа накопила в хранилищах к отопительному сезону, не хватит до конца зимы, если погода будет холодной.Об этом во вторник на конференции FT Commodities Asia Summit заявил Джереми Уэйр, генеральный директор Trafigura — одного из крупнейших сырьевых трейдеров мира.

Хотя Россия от лица президента Владимира Путина обещала нарастить поставки, объемов газа в ПХГ все еще недостаточно, и если морозы будут держаться достаточно долго, страны ЕС могут прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии, заявил сказал Уэйр. «Откровенно говоря, сейчас у нас недостаточно газа. Нет запасов на зимний период», — цитирует топ-менеджера Financial Times.

По состоянию на 30 октября европейские хранилища были заполнены на 77%, в них находилось 82 млрд кубометров газа — на 20 млрд меньше, чем на ту же дату год назад. Рекордно пустыми оказались собственные ПХГ «Газпрома» в Германии: их запасы к ноябрю были втрое ниже прошлогодних.

«Газпром», напомним, начал сокращать прокачку в Евросоюз с июля, когда в подвешенном состоянии оказалась судьба многострадального проекта «Северный поток-2». В августе суд ФРГ отказался выводить газопровод из-под норм Третьего энергопакета ЕС, которые запрещают «Газпрому» использовать больше половины мощностей трубы. Ответом российской компании стало полное прекращение продаж газа на спотовом рынке и сокращение прокачки через Украину и Польшу.

С сентября «Газпром» перестал бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, а с октября стал выкупать только треть доступного объема по трубопроводу «Ямал-Европа», соединяющему западносибирские месторождения с потребителями в ФРГ.

В начале ноября этот газопровод был остановлен полностью и впервые за четверть века своей истории четыре дня подряд работал в реверсном режиме: вместо прокачки в Германии, газ шел в обратном направлении — на восток, из ФРГ в Польшу. На середину октября поставки «Газпрома» оказались почти на 20% ниже, чем в том же месяце год назад.