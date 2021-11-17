Cобаки научились звонить хозяевам по зуму

2021 год можно ругать сколько угодно… Да примерно за все, в общем-то! Но, по крайней мере, именно в этом году собаки научились звонить хозяевам по зуму. При помощи специального мяча под нехитрым названием DogPhone, запускающего созвон.

Работает все предельно просто: движение мяча отправляет сигнал на компьютер и активирует функцию видеосвязи. Владелец сам решает, отвечать или нет. Все это работает и в обратную сторону: собаке можно позвонить. И та, в свою очередь, тоже может проигнорировать звонок — ведь чтобы ответить, нужно сперва поднять мяч. По словам исследователей, создавших звонящий мяч, право выбора улучшает состояние и поведение животного.

Кроме того, разработчики DogPhone надеятся создать сеть, связывающую собак по всему миру. Чтобы те могли звонить в том числе и друг другу, а не только хозяевам. Но это все мечты… Прямо сейчас авторам проекта нужно придумать, как заставить животных участвовать в беседе с человеком на экране, а не валяться на лежанке, игнорируя видеочат.

Также ученые пока не разобрались, стало ли случайностью то, что собаки во время испытаний DogPhone касались мяча задницей и тем самым активировали звонок (или же это был изящный способ начать беседу с любимым хозяином).