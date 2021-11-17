Бенедикт Камбербэтч снялся в стильной фотосессии

Британский актер Бенедикт Камбербэтч снялся в новой фотосессии для свежего номера журнала Esquire.

45-летний киноактер появился на страницах издания в стильных образах из новых коллекций таких брендов, как Giorgio Armani, Brunello Cucinelli и LEJ.

В беседе с изданием Камбербэтч рассказал о своих культовых ролях, включая Шерлока Холмса и доктора Стрэнджа. Он ответил на вопрос о том, вернется ли когда-нибудь к роли Шерлока.

«Я не собираюсь ввязываться в этот разговор. Нет, нет, нет. Послушайте, я все еще говорю „никогда не говори никогда“. Знаешь, мне очень нравится этот персонаж… просто обстоятельства должны быть правильными, и я думаю, что, может быть, еще слишком рано видеть, что у него есть другая жизнь. Я думаю, что это прекрасно, но сейчас для этого не настал подходящий момент. Но нельзя сказать, что этого не будет в будущем», — заявил актер.

Камбербэтч также заявил, что изначально сомневался, хочет ли он исполнить роль доктора Стрэнджа — одного из самых ярких героев киновселенной Marvel. После того, как Marvel предложила ему сыграть этого персонажа, у Камбербэтча были «сомнения» относительно роли. Судя по тому, что актер знал о комиксах, он считал, что это «очень устаревший сексистский персонаж».

«У меня были сомнения по этому поводу, потому что я только начал изучать комиксы. Я подумал: «Это очень устаревший сексистский персонаж», — говорит актер.

По признанию Камбербэтча, он без ума от своей профессии, но часто задумывается о том, что лишается самого главного в жизни — времени, проведенного со своей семьей.

«Мне очень нравится моя работа. Когда я работаю, я хочу работать усерднее. Это должно стоить того, чтобы редко видеть мою семь (жену, театрального режиссера Софи Хантер и их троих сыновей) и редко бывать дома. Ох, это звучит странно, но эта работа должна иметь значение и стоить того, что меня нет рядом с ними. И если бы мне удалось освоить новый навык и назвать это работой, мне бы повезло, понимаете? Это сэкономило бы мне время, которого у меня нет», — говорит он.

В беседе с изданием актер рассказал и о своем детстве, признавшись, что был эксцентричным ребенком:

«Я был очень любознательным. Я был очень разговорчивым. Думаю, немного эксцентричным. Старая душа, как описал меня один из моих учителей. У меня было много энергии. Я был единственным ребенком в семье, поэтому ненавидел конфликты. Если ты единственный ребенок, то ты не привык к сопротивлению. Ты как бы избегаешь этого. Я по-прежнему не люблю конфликтов», — признается Камбербэтч.