Беларусь одна из крупнейших перевалочных баз для переправки героина в Европу

Совет ЕС представил «Оперативный план действий 2022 по особо опасным преступным сетям», в котором утверждает, что Белоруссия входит в тройку крупнейших перевалочных баз по переправке героина в ЕС.

Документ был подготовлен чиновниками Совета ЕС, которые использовали данные полиции девяти стран ЕС, а также Норвегии, Швейцарии, США и Европола, сообщает Polskie Radio.

В этом докладе, в частности, указывается, что «Турция остается ключевой транзитной страной для переправки героина в ЕС, как по балканскому маршруту, так и через Южный Кавказ, а Украина, Беларусь и Азербайджан используются как места хранения наркотиков, предназначенных для ЕС».

Кроме того, подчеркивается в документе, албаноязычные банды в основном вовлечены в торговлю людьми по всей Европе, особенно в Косово, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Нидерландах, Северной Македонии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании. Они делят этот «рынок» с преступными группировками из Беларуси, Грузии, России и Украины, заявляют эксперты Совета ЕС.