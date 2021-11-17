45-летняя звезда «Клона» поманила точеными формами

Джованна Антонелли будто вовсе не стареет.
Звезда нашумевшего некогда сериала «Клон» Джованна Антонелли любит похвастаться моложавым видом в своем Instagram. Новый снимок оказался более чем горячим.
Джованна предстала перед подписчиками в необычном образе. Актриса облачилась в строгий клетчатый купальник, подчеркнув серьезность образа очками.
Сегодня Антонелли редко снимается в кино и сериалах. Актриса предпочитает проводить время дома, хоть и в одиночестве — в свои 45 лет Джованна не обзавелась мужем и детьми.
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