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45-летняя звезда «Клона» поманила точеными формами

Джованна Антонелли будто вовсе не стареет.

45-летняя звезда «Клона» поманила точеными формами

Звезда нашумевшего некогда сериала «Клон» Джованна Антонелли любит похвастаться моложавым видом в своем Instagram. Новый снимок оказался более чем горячим.

Джованна предстала перед подписчиками в необычном образе. Актриса облачилась в строгий клетчатый купальник, подчеркнув серьезность образа очками.

Сегодня Антонелли редко снимается в кино и сериалах. Актриса предпочитает проводить время дома, хоть и в одиночестве — в свои 45 лет Джованна не обзавелась мужем и детьми.

17 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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