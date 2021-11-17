Леди Гага вышла в свет в очень странном платье с декольте Шона Пенна застали на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве » 45-летняя звезда «Клона» поманила точеными формами Джованна Антонелли будто вовсе не стареет. Звезда нашумевшего некогда сериала «Клон» Джованна Антонелли любит похвастаться моложавым видом в своем Instagram. Новый снимок оказался более чем горячим. Джованна предстала перед подписчиками в необычном образе. Актриса облачилась в строгий клетчатый купальник, подчеркнув серьезность образа очками. Сегодня Антонелли редко снимается в кино и сериалах. Актриса предпочитает проводить время дома, хоть и в одиночестве — в свои 45 лет Джованна не обзавелась мужем и детьми.