Вторая в истории женщина полностью излечилась от ВИЧ

Американские медики сообщили в Annals of Internal Medicine о втором вероятном случае элиминации жизнеспособного ВИЧ из организма без пересадки костного мозга. Он произошел у больной, не принимавшей антиретровирусные препараты более восьми лет. Теперь ученые хотят сопоставить этот случай с аналогичным, описанным год назад, чтобы понять особенности иммунного ответа таких людей и помочь другим пациентам с ВИЧ.

Есть люди с ВИЧ-инфекцией, которые не принимают антиретровирусные препараты, но вирусная нагрузка у них на протяжении многих лет не превышает 50 копий вируса на миллилитр. Таких людей называют «элитными контроллерами», и их количество среди ВИЧ-инфицированных очень маленькое — всего 0,1-2,5 процента

Исследователи пристально изучают механизмы, благодаря которым «элитные контроллеры» справляются с вирусом иммунодефицита. Cчитается, что у них более сильный ответ T-лимфоцитов, который позволяет быстро уничтожать зараженные клетки. Кроме этого, у «элитных контроллеров» есть отличия от остальных больных в строении главного комплекса гистосовместимости (HLA). Исследования на эту тему продолжаются, так как медики хотят «обучить» иммунную систему остальных больных блокировать ВИЧ схожим образом.

В одном из таких исследований, опубуликованном в 2020 году, ученые под руководством Сюй Юй (Xu Yu) из Института Рэйгона в США анализировали вирусные вставки в геноме клеток костного мозга у «элитных контроллеров» и у больных, принимающих артиретровирусные препараты. Медики выяснили, что под давлением иммунной системы у «элитных контроллеров» выживают только провирусы в неактивной части генома, с которой информация об РНК не считывается. Лишь такие клетки могут размножиться. Из-за этого в процессе иммунного отбора у одной пациентки вирус практически исчез из организма. Ученым удалось обнаружить 19 дефектных, не способных к размножению провирусов, но ни одного целого.

Теперь группа Сюй Юй сообщила о втором похожем пациенте — аргентинке, которая более восьми лет не принимала антиретровирусные препараты. Ученые проанализировали более чем 119 миллионов лимфоцитов крови и 500 миллионов лимфоцитов плаценты и не нашли интактных вставок ВИЧ в геноме. Медики выявили только семь дефектных провирусов, которые были неспособны реплицироваться.

Конечно, невозможно проверить все клетки организма и доказать, что жизнеспособного вируса нет ни в одной из них, но большой объем проанализированных лимфоцитов позволяет считать, что организм женщины действительно подавил ВИЧ сам. Сюй Юй полагает, что оба пациента смогли избавиться от ВИЧ из-за особенностей иммунного ответа T-киллеров. Каких именно — предстоит разобраться исследователям. Если ученым удастся это понять, то они смогут разработать лекарство, которое позволит иммунной системе других ВИЧ-инфицированных подавлять вирус.