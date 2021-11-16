В США создают тяжелый ударный беспилотник большого радиуса действия

Как сообщают СМИ, General Atomics построила и запустила прототип нового беспилотника. Его огневая мощь больше, чем у нынешних БПЛА США. Кроме того, он способен запускать 16 ракет Hellfire («Хеллфайр»). Это американская ракета класса «воздух-поверхность», с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением.

Большинство используемых сейчас время дронов используют такие ракеты, но не 16 за раз. Это в четыре раза больше огневой мощи, которую может нести MQ-9 Reaper. Этот дрон также произвели в General Atomics. Его дальность действия — 1850 км, он используется разными странами по всему миру.

Согласно отчету, дизайн нового дрона заимствован у MQ-1C Gray Eagle. Он может нести до восьми ракет класса «воздух-воздух» Stinger. Стоит учесть, что его грузоподъемность — всего 360 кг, тогда как 16 ракет Hellfire — 720 кг (каждая ракета по 45 кг). Поэтому удвоение мощности, вероятно, повлияет на выносливость дрона, а также снизит его способность нести полезную нагрузку для других миссий или нарушит работу систем охлаждения для работы датчиков.