В Китае создали искусственную обезьяну — это вторая попытка спасти исчезающую популяцию.
В Китае появился первый в мире искусственный детеныш черноногого тонкотела. Ученые решили вывести животное искусственным путем, так как из-за множества причин их популяцию невозможно восстановить, сообщает Корреспондент.net.
Животное родилось в июле 2021 года. Его уже представили посетителям центра по изучению приматов в парке диких животных Чанлун города Гуанчжоу (южный Китай).
Род тонкотелов, или пигатриксов, относится к приматам, которые находятся под максимальной угрозой исчезновения.
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