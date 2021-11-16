В Китае создали искусственную обезьяну

В Китае создали искусственную обезьяну — это вторая попытка спасти исчезающую популяцию.

В Китае появился первый в мире искусственный детеныш черноногого тонкотела. Ученые решили вывести животное искусственным путем, так как из-за множества причин их популяцию невозможно восстановить, сообщает Корреспондент.net.

Животное родилось в июле 2021 года. Его уже представили посетителям центра по изучению приматов в парке диких животных Чанлун города Гуанчжоу (южный Китай).

Род тонкотелов, или пигатриксов, относится к приматам, которые находятся под максимальной угрозой исчезновения.