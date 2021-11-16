Тюремные беспорядки — чем это чревато

За последние два месяца мир всколыхнула уже второй раз новость о массовой гибели заключенных в тюрьмах Эквадора. События, происходящие в этой стране, касаются прежде всего передела власти между транснациональными бандитскими кланами наркоторговцев, приобрели вид настоящих боев в тюрьмах. В последний раз несколько дней назад в тюрьме недалеко от столицы Эквадора погибло более 60 заключенных. При этом полиция с трудом восстановила порядок с помощью армии. В тюрьме, после наведения порядка были обнаружены оружие, наркотики и большое количество денег. Десятки заключенных «проигравшей банды» были обезглавлены.

Но не только подобные беспорядки происходят в Эквадоре — вся Латинская Америка славится масштабными тюремными бунтами, причиной которых являются клановые войны криминальных авторитетов за контроль над уголовниками. Чемпион здесь — Мексика, где такие бунты происход каждый месяц, правда ен с таким количеством жертв.

Во многих странах беспорядки в тюрьмах — обычное явление, чаще всего массовый бунт заключенных перерастает в захват тюрем в странах третьего мира. Но в Украине такого нет. Последний бунт в одесской колонии удалось быстро локализовать без серьезных последствий, о чем написал hrabro.com.ua/. Тогда 27 мая заключенные устроили бунт против плохих условий пребывания в тюрьме. В результате бунта возник пожар на территории колонии, в результате чего сгорел пожарный бокс, пишет сайт «Храбро». Часть осужденных забаррикадировалось в помещении, которое брали штурмом. В результате бунта погибших не было, но было несколько раненых. По словам СМИ, заключенные бунтовали из-за плохого питания и условий содержания. Жалобы были неоднократными. Но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону.

Сама колония из-за пожара стала непригодна для дальнейшей работы и ее расформировали, провели следственную проверку. Сейчас территория колонии выставлена на продажу минюстом. Как оказалось — место удобное — 3 километра от моря, автомагистраль рядом и около 6 гектаров территории, напоминают авторы интернет-издания «Храбро».

В других колониях по словам представителя минюста ситуация в последние годы не накалялась до бунта. Условия содержания в местах лишения свободы в Украине значительно улучшились в последние годы. Кроме того, происходит коммерциализация тюрем. Есть возможность пользоваться телефоном или интернет. Питание также стало лучше. Таким образом бунты в украинских тюрьмах это исключительное явление в последние годы. После 2019 года таковых в общем-то и не было. И можно скзать, что с этой точки зрения Украина — безопасное государство.