Кирстен Данс хочет опять быть с человеком-пауком » Создатель «Властелина колец» убедил Disney разрешить мат в фильме о «Битлз» Знаменитый режиссер Питер Джексон, за плечами которого такое эпическое полотно, как «Властелин колец», завершил новую масштабную работу. В скором времени в свет выходит документальное кино о «Битлз». Во время съемок Джексон обратился к руководству студии Disney, взявшей на себя процесс, и убедил его смягчить политику компании в отношении мата ради исторической достоверности. В конце концов, речь ведь идет о рок-группе! Кино призвано перенести зрителей во времена записи финального альбома группы Let It Be. После записи альбома The Beatles сыграли свое первое за пять лет шоу. Помимо знаменитого концерта на крыше, в фильм включили записи репетиций и неизданные ранее песни. Документальное кино будет доступно на стриминговом сервисе от Disney уже 25 ноября.