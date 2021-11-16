Селена Гомес убедила своих фанатов в романе с Капитаном Америкой — проблема возникла из-за известного свитера, который она надела.

Актриса и певица Селена Гомес вызвала шквал вопросов от своих поклонников, появившись на публике в свитере. Зоркие фаны тут же обнаружили, что в точно таком же совсем недавно видели исполнителя роли Капитана Америки, Криса Эванса.

Фундамент для слухов о звездном романе был заложен еще раньше, когда Крис без явной на то причины подписался на Селену в Instagram. Еще одной «уликой» стало видео играющего на пианино Эванса, где в отражении была замечена некая брюнетка.