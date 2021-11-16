Польские силовики применили слезоточивый газ и водометы против агрессивных мигрантов

Мигранты у КПП «Брузги-Кузница» на белорусско-польской границе продолжают попытки прорваться в Польшу через колючую проволоку.

Они бросают камни и бутылки в польских силовиков. Группа мигрантов, в руках которых были палки, попыталась сломать участок забора на польской границе.

В ответ польские силовики применили слезоточивый газ, а затем и водометы.

Министерство обороны Польши сообщает, что со стороны мигрантов в сторону польских пограничников и силовиков летят светошумовые гранаты.

Накануне к КПП «Брузги-Кузница» пришли более двух тысяч мигрантов. Они окружили пост и требовали пропустить их на территорию ЕС. В основном там собрались курды, граждане Ирака, которые находятся на границе уже неделю. Польша стянула на границу войска и добровольческие подразделения и не дает им пересечь границу. Лишь отдельным мигрантам удалось попасть на территорию Польши, но большинство этих людей вскоре были задержаны.

В Пограничной службе Польши ожидают «насильственного перехода границы». По данным белорусской службы Радио Свобода, к КПП мигранты шли в сопровождении белорусских силовиков с оружием в руках. Пограничники Беларуси также начали снимать проволочное ограждение на КПП с белорусской стороны. Вероятно, это сделано для того, чтобы еще больше мигрантов могло приблизиться к польскому забору.

КПП «Брузги-Кузница» предназначен только для автотранспорта, не для пешего пересечения границы. На прошлой неделе Польша закрыла движение через этот КПП, когда на границе появились группы мигрантов. Польша перебросила к КПП военные подразделения и пригнала на границу водомет, с воздуха территорию патрулирует вертолет.