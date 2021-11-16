Один из сотрудников полиции Польши получил тяжелое ранение на польско-белорусской границе. Об этом польское силовое ведомство сообщило во вторник, 16 ноября, в своем Twitter-аккаунте.

Пострадавшему была оказана первая помощь на месте, затем он будет доставлен в больницу бригадой скорой помощи. По предварительным данным, силовику проломили череп брошенным в него неизвестным предметом.

При этом в польской полиции утверждают, что нападение на их сотрудника было инспирировано белорусами. Другие подробности инцидента не приводятся. О состоянии потерпевшего также не сообщается.

14 ноября сообщалось, что на белорусско-польской границе погиб военнослужащий 17-й Великопольской механизированной бригады Вооруженных сил Польши. По предварительным данным, он скончался в результате несчастного случая, связанного с выстрелом из служебного оружия. При этом отмечалось, что в смерти солдата не были замешаны третьи лица.