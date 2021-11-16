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Мэрилина Мэнсона уличили в создании «женской тюрьмы»

Мэрилин Мэнсон

Американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона уличили в том, что он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате из стекла, чтобы подвергать заточенных психологическим пыткам. Об этом пишет The Rolling Stone.

В материале популярного журнала утверждается, что изначально помещение в доме певца в Западном Голливуде было предназначено под студию звукозаписи. Однако позже Мэнсон переоборудовал его в пространство, которое называл «комнатой для плохих девочек».

Несколько женщин, которые встречались с артистом на протяжении многих лет, заявили, что он использовал это помещение в качестве «камеры одиночного заключения, используемой для психологических пыток». Те, кто якобы бывали заперты внутри, отмечали, что рокер оставлял их там на несколько часов без доступа к воде и еде. Потерпевшие также рассказали, что Мэнсон периодически хвастался своей комнатой перед друзьями.

16 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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