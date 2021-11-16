Кирстен Данс хочет опять быть с человеком-пауком. Но не в жизни, а в кино.

Кирстен Данст, впервые появившаяся в роли Мери Джейн Уотсон в фильме «Человек-паук» в 2002 году, была бы не против вернуться к этой роли.

Актриса призналась в этом во время премьеры «Власть пса» в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе: «Я бы сделала это. Почему нет? Это было бы весело. Я бы никогда не сказала «нет» чему-то подобному». Затем она пошутила: «В этом случае я была бы старой ЭмДжей с маленькими детьми-паучками».

Данст снялась во всех трех фильмах о Человеке-пауке Сэма Рейми, которые выходили в 2002, 2004 и 2007 годах. Роль Питера Паркера исполнял Тоби Магуайр.

Напомним, в декабре этого года состоится премьера фильма Marvel «Человек-Паук 3: нет пути домой». Кирстен не задействована в картине, а вот Альфред Молина вернется к образу доктора Отто Октавиуса, которого сыграл в экранизации 2004 года.