Как экономить электричество, купив правильный счетчик

Зима близко, ночи становятся длиннее, а цены на энергоносители стремительно растут. В такой период наиболее важно экономить коммунальные затраты а обслуживание своего жилища, и потому, покупая электросчетчики в Elektrovoz.com.ua , вы получаете солидную экономию. Связано это прежде всего с тем, что от вашего электросчетчика зависит, насколько точны будут показатели потребления электроэнергии. Особенно в зимнее время и особенно в тех домах, где есть электрическое отопление по специальным тарифам. И в этом магазине есть колоссальный выбор систем учета электроэнергии для самых разнообразных задач.

Но давайте разберемся более детально — как и какой счетчик электроэнергии установить дома. Определим первоначально критерии выбора электросчетчика, из того, что нам необходимо. Их несколько:

количество подведенных фаз

зональность тарифов (день/ночь)

стоимость

точность учета

Во главе угла стоимость и точность

Обычно покупатель ориентируется на стоимость счетчика, который он устанавливает дома и на его точность. В попытке добиться компромисса обычно берут что-то среднее. Мы же советуем ориентироваться прежде всего на точность, особенно когда это касается зональности тарифов. В этом случае конечно же скупой платит дважды, а ваш счетчик отобьется по деньгам лишь за один зимний сезон, благодаря более точному учету расхода электроэнергии. Отдельно стоит сказать, что в случае, есть в дом заведены три фазы, необходимо ставить более дорогой трехфазный счетчик электричества. Стоимость однофазного и трехфазного счетчика отличается в разы и потому необходимо заранее планировать потребность в однофазном и трехфазном токе. Так вы просто сможете значительно сэкономить, если надобности в расширенных возможностях нет. При этом установка различных типов счетчиков особо между собой не отличается — специалисты делают это достаточно быстро, а вот стоимость установки будет также отличаться.

Если возникают вопросы — всегда есть ответы

Если при выборе счетчика или его установке возникают вопросы, то ответы можно найти тут же — на сайте интернет-магазина elektrovoz.com.ua. Вопросы могут быть самые разнообразные, от простых и до достаточно сложных, касающихся типов счетчиков, производителей, электрооборудования, подводки и т.д. На все это с легкостью можно получить ответы от специалистов, имеющих немалый опыт в этой отрасли. Нюансы часто возникают еще на этапе ремонто-строительных работ и потому озаботиться и распланировать все заранее будет наиболее правильным. Так вы колоссально сэкономите свое время, средства и будете чувствовать себя подготовленным заранее.

В любом случае вы всегда здесь найдете решение даже самой сложной задачи или проблемы.