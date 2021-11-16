Из-за «зеленой энергетики» литий станет дороже золота

Мода на «зеленые» технологии, захватившая в настоящее время мир, создает иллюзию, что происходящее переключение с ископаемых на возобновляемые источники энергии (так называемый «энергопереход») — процесс практически автоматический и неотвратимый. Однако возникли обстоятельства, которые серьезным образом подрывают этот неуемный оптимизм, сообщает издание Haqqin.az.

Вышедший недавно доклад аналитической компании GlobalData обращает внимание на проблему, значение которой сторонникам скорого перехода предстоит вскоре осознать. Дело в том, что отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электродвигателей резко повышает спрос на электробатареи, а в тех важнейшим компонентом является литий. Это не самый редкий металл, но его добыча и очистка уже скоро не будет успевать за потребностями рынка. В прошлом году было использовано 320 тыс. тонн, к 2025 году ожидается рост до 1 млн тонн, и 3 млн тонн к 2030 году. А где резко растет спрос, там резко растут и цены.

При этом эксперты напоминают, что литий составляет около 7% стоимости батареи, в которой также содержится графит, марганец, никель и кобальт. В свою очередь, кобальт используется в катоде, который является самой дорогой частью батареи. Таким образом, нынешний принцип работы массовых батарей делает их очень недешевыми, а резкий рост цены на литий и прочие элементы еще больше увеличит эту цену.

К 2026 году прогнозируется рост выпуска электромобилей до 12,75 млн в год, и борьба за этот рынок разворачивается нешуточная.

Во-первых, резко вырос интерес к добыче металлов, которые используются при производстве батарей. Хотя это весьма непростое дело. Запуск шахты по добыче лития занимает до семи лет, а его еще необходимо очистить до кондиций, которые позволят его эффективно использовать. Такими технологиями обладают далеко не все страны.

Параллельно идет гонка исследователей по поиску принципиально новых решений, которые бы позволили создать батареи на иных химических принципах. В разработки вкладываются миллиарды долларов, а пока литиевый потолок надвигается со все более ощутимой скоростью.