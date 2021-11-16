Германия остановила сертификацию «Северного потока-2»

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) остановило сертификацию газопровода «Северный поток-2» до момента, пока швейцарский оператор проекта Nord Stream 2 AG не создаст дочернюю компанию для эксплуатации немецкого участка, сообщает «Интерфакс».

Новое поставленное условие подразумевает, что новая компания станет владельцем и оператором «Северного потока-2» в Германии. После этого BNetzA проверит правильность заполнения повторно представленной документации от нового заявителя.

Когда эти требования будут выполнены, регулятор возобновит экспертизу и в оставшийся четырехмесячный период передаст свое заключение на рассмотрение Еврокомиссии, у которой также есть от двух до четырех месяцев, чтобы дать ответ. В нынешнем виде собственности завершить сертификацию, как следует из сообщения агентства, невозможно.