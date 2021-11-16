Джордж Клуни рассказал о своем счастье — по его словам это его семья и он самый счастливый за весь период своей жизни.
огда-то завидный голливудский холостяк Джордж Клуни теперь примерный семьянин — любящий муж и заботливый отец. В новом интервью в подкасте Марка Мэрона 60-летний актер рассказал, что дома в окружении семьи он чувствует себя самым счастливым. Однако, по его словам, до встречи с Амаль его взгляды на жизнь были совсем другими.
Я не хотел жениться и не хотел заводить детей. А потом в мою жизнь вошел этот необыкновенный человек, и я просто безумно влюбился. С той минуты, как я ее встретил, я знал, что все будет по-другому, — признался он.
Клуни добавил, что встречался со многими умными и талантливыми женщинами, но, когда встретил Амаль, он почувствовал, что она была создана именно для него.
Я чувствую то же, что Амаль,
— добавил актер.
Пара жената уже семь лет и воспитывает четырехлетних близнецов Эллу и Александра. Актер признался, что, несмотря на то что они с Амаль никогда не обсуждали женитьбу (актер просто сделал возлюбленной предложение), решение завести детей они обговаривали.
Мы были в доме у друзей, и у них был ребенок — шумный и несносный. Тогда я подумал: «Вот черт!». Мы вышли с Амаль на улицу. Они никогда не думала о детях раньше, но тогда сказала: «Нам очень повезло. Похоже, нам нужно разделить это счастье с кем-то еще»,
— вспомнил он.
Тогда они оба согласились попробовать завести детей.
Этот разговор Джордж назвал очень эмоциональным. Когда Амаль забеременела двойней, Клуни был ошарашен.
Я вроде как был готов только к одному, понимаешь? Но сейчас я очень рад, что они есть друг у друга, особенно во времена пандемии,
— сказал он.
Сейчас Джордж хочет как можно больше времени проводить с семьей и даже готов пожертвовать ради этого своей карьерой.
Я поговорил с Амаль и сказал, что мы должны переосмыслить то, как живем, потому что мы оба много работаем,
— отметил актер.
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