Джордж Клуни рассказал о своем счастье

Джордж Клуни рассказал о своем счастье — по его словам это его семья и он самый счастливый за весь период своей жизни.

огда-то завидный голливудский холостяк Джордж Клуни теперь примерный семьянин — любящий муж и заботливый отец. В новом интервью в подкасте Марка Мэрона 60-летний актер рассказал, что дома в окружении семьи он чувствует себя самым счастливым. Однако, по его словам, до встречи с Амаль его взгляды на жизнь были совсем другими.

Я не хотел жениться и не хотел заводить детей. А потом в мою жизнь вошел этот необыкновенный человек, и я просто безумно влюбился. С той минуты, как я ее встретил, я знал, что все будет по-другому, — признался он.

Клуни добавил, что встречался со многими умными и талантливыми женщинами, но, когда встретил Амаль, он почувствовал, что она была создана именно для него.

Я чувствую то же, что Амаль,

— добавил актер.

Пара жената уже семь лет и воспитывает четырехлетних близнецов Эллу и Александра. Актер признался, что, несмотря на то что они с Амаль никогда не обсуждали женитьбу (актер просто сделал возлюбленной предложение), решение завести детей они обговаривали.

Мы были в доме у друзей, и у них был ребенок — шумный и несносный. Тогда я подумал: «Вот черт!». Мы вышли с Амаль на улицу. Они никогда не думала о детях раньше, но тогда сказала: «Нам очень повезло. Похоже, нам нужно разделить это счастье с кем-то еще»,

— вспомнил он.

Тогда они оба согласились попробовать завести детей.

Этот разговор Джордж назвал очень эмоциональным. Когда Амаль забеременела двойней, Клуни был ошарашен.

Я вроде как был готов только к одному, понимаешь? Но сейчас я очень рад, что они есть друг у друга, особенно во времена пандемии,



— сказал он.

Сейчас Джордж хочет как можно больше времени проводить с семьей и даже готов пожертвовать ради этого своей карьерой.

Я поговорил с Амаль и сказал, что мы должны переосмыслить то, как живем, потому что мы оба много работаем,

— отметил актер.